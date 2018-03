Advierten sobre falta de soja en el mercado local

La soja marca récord en su valor local pero con un ritmo de negocios retrasado sobre el maíz, y quienes aún poseen el poroto empezaron a retacearlo o tienen razones para no ingresarlo al circuito, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El economista de la entidad Nicolás Ferrer analizó que se empieza a sentir "la estrechez de soja en la plaza local" que lo lleva a "intuir que los inventarios ya no son tan holgados como semanas atrás".

"Las estadísticas de compras de soja publicadas por el Ministerio de Agricultura local no desacreditan esta teoría. Al 13 de enero, la posición total de compras de soja vieja acumulada de manera conjunta por la industria y los exportadores superaban con holgura las 52 millones de toneladas", evaluó.

Esa cifra representa alrededor del 87% de la producción de soja, de acuerdo con las estimaciones de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR.

"Siguiendo la misma serie de datos, podemos ver que el cambio en el volumen total adquirido durante la semana previa al 13 de enero habría sido el sexto más alto desde el inicio de la campaña, lo cual resulta totalmente anómalo dada la época del año", afirmó Ferrer.