Advierten que la fusión entre Hasbro y Mattel enfrentará fuerte oposición

La fusión de Hasbro y Mattel, que uniría a dos de los mayores fabricantes de juguetes, necesitaría obtener la aprobación de funcionarios antimonopolio en Washington, que cada vez se oponen más a los acuerdos que alían a los actores dominantes en un sector.

Según un cable de la agencia Bloomberg, los encargados de la oficina de competencia, que deben decidir sobre varias mega-fusiones luego de un frenesí de acuerdos firmados el año pasado, han adoptado una postura agresiva en contra de uniones en sectores concentrados, oponiéndose a transacciones como la oferta de Comcast Corp. por Time Warner Cable Inc.

La revisión antimonopolio, que probablemente recaerá en la Comisión Federal de Comercio, dependerá de la amplitud con la cual los funcionarios definan el mercado, según Jonathan Kanter, abogado en Cadwalader, Wickersham Taft LLP de Washington.

Si la revisión se centra en las superposiciones de las compañías en categorías específicas de juguetes, el acuerdo podría quizás obtener una aprobación supeditada a la venta de algunas líneas de productos, dijo.

Si los funcionarios a cargo adoptan una visión más amplia y consideran que la combinación une a dos de los fabricantes de juguetes más grandes del país, dejando solamente a Lego A/S de Dinamarca como el siguiente mayor competidor, el acuerdo podría enfrentar muchas dificultades, dijo. "¿Lo analizarán a través del enfoque tradicional de los últimos 20 años que se ha centrado mayormente en definir mercados estrechos y evaluar la fusión segmento por segmento?", sostuvo Kanter. "¿O continuarán la tendencia de analizar los acuerdos en forma más holística y examinarlos sobre la base del impacto más amplio? En definitiva, eso es lo que determinará el destino del acuerdo".

El posible acuerdo uniría la fortaleza de Mattel en la categoría niñas y el dominio de Hasbro del lado de los juguetes para varones, convirtiendo a la vez a la empresa conjunta en un competidor más fuerte de Lego, el fabricante de juguetes más grande de Europa.

El máximo responsable ejecutivo de Mattel, Chris Sinclair, se propone revivir el negocio de Barbie después de que en los últimos años Lego le restara mercado al igual que la revitalizada My Little Pony de Hasbro.

De todos modos, la combinación de las dos empresas representaría unos u$s 5.000 millones de los u$s 24.000 millones que mueve el mercado de juguetes estadounidense.