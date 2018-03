Adiós al ‘miedo a Trump’: se reactivan los precios y vuelve a crecer la demanda

Ya han pasado los temores por el efecto de Trump sobre el mercado del arte y las acciones suben y el negocio arrancó con un índice nunca visto de obras colocadas con sólo unas pocas sin llegar a sus bases y estimaciones. Por caso, las dos grandes subastadoras han realizado cerca de 100 remates en 10 países y el optimismo está presente en todas ellas.

En este sentido, los datos del primer trimestre de 2017 evidencia que estos tres meses del año se destacan por la mejor selección y bases de lo ofrecido, lo cual ha permitido un porcentaje de ventas superior al histórico, y un fuerte crecimiento de la ventas online, que ya se ubican en el orden de los u$s 6000, y que todo los años duplica el monto del anterior. Hubo buenas ventas en París de pintura antigua, y hasta se pagaron u$s 8 millones por un Francesco Guardi. También se destacan varios récords como contáramos de Diego Giacoametti, y grandes precios en las ventas londinenses y en las semanas de arte chino en Nueva York. Es más, para entender parte de lo que ocurre se puede aclarar que el gran motor son los chinos que compran en todas partes y se llevan los lotes más valiosos. De todos modos, en mi visión, el gran envión ha sido dado por las compras para formar museos. Hay que pensar que en los últimos 15 años se han creado más museos que en todo el siglo XIX y XX juntos.

Como hemos contado, el año pasado fue de baja en el monto de lo facturado por las casas de subasta que han vendido cerca de un 30% menos. Sin embargo, las ventas privadas y las galerías de arte han vendido mucho más y el volumen total creció 2%. Es importante destacar que es China la que hoy domina el mercado de remates, con sus casas locales de venta que representan el 38% de lo subastado. Luego se ubican las casas con sede en Estados Unidos con el 28%; las de Inglaterra con el 17% y las que operan en Francia con el 5%.

Las tres ciudades con mayores ventas a nivel mundial son Nueva York, Beijing y Londres. En el caso de los artistas más demandados, son Picasso, con ventas publicas por u$s 324 millones y posiblemente más de u$s 1000 millones sumando las privadas. Luego se encuentra el alemán contemporáneo Gerhard Richter de 82 años y con ventas públicas por u$s 190 millones. Tercero se destaca la obra de Basquiat, con u$s 171 millones, y un deprimido mercado de Andy Warhol con tan sólo u$s 163 millones en ventas en remate.

En cuanto a las obras multimillonarias que se vendieron en más de u$s 10 millones durante 2015 fueron 140 contra solamente 82 el año pasado.

Pero no todo son récords, ya que el 50% del mercado se nutre de ventas inferiores a u$s 1000. De hecho, si tomamos los lotes en oferta, el 96% se ha vendido en menos de u$s 50.000.

El aumento de precios en el Siglo XXI es de un promedio del 70% y una inversión en arte representa un aumento de valor del 6% anual. Lo preferido del mercado son las obras europeas. Representan un 35% de lo vendido, pero ya el arte de origen chino se acerca al 30% mientras que el arte americano araña el 15% y el inglés se ubica en el 6%. De las ferias, hay que destacar la de Maastricht en los Países Bajos, que creo es la mejor de todas y tiene 30 años superándose. En el caso de Buenos Aires, recién ahora comienzan las ventas y veremos cómo funcionan. En este marco, la casa de subastas Bullrich anuncia la venta de un importante Prilidiano Pueyrredón que debería superar los u$s 200.000.