Nicolás Tejerina, CEO de Navent, asegura que no reclama ni pretende ayuda del Gobierno para el sector si no reglas de juego claras y estables para operar. "Tenemos que entender que nuestras compañías operan globalmente. Si yo recibo un beneficio en la Argentina, me permite invertir a nivel global como son nuestros principales competidores, que tienen acceso a capital 10 veces más barato", aseguró el ejecutivo. En materia laboral, Tejerina comenta que "sería interesante plantear algunas flexibilizaciones. Sobre todo para las start ups que muchas veces tienen sobrecargas laborales con las que se les hace muy difícil escalar como negocio".

En cuanto a su propia escala, Tejerina detalló que Navent adquirió 18 marcas "que comparten nuestro ADN". Entre las últimas, están un competidor en el segmento inmuebles en Ecuador y en Argentina, la plataforma que usan las inmobiliarias para cargar sus propiedades: Tokko Broker. Esto nos permite a integrarnos a todo el mundo de las inmobiliarias", dijo.