Abeceb se une a un ex CEO de Fiat para ofrecer servicios a empresas

La consultora local Abeceb se asoció con la firma italiana TMT (Tailor Made Management Team) para ofrecer una plataforma de negocios a las empresas que están en una fase de reconversión y transformación. Con oficinas en San Pablo, Belo Horizonte, Buenos Aires, Turín, Milán y Roma, ofrecerá servicios de operation management, turnaround y scouting entre otros.



TMT fue fundada por el italiano Franco Ciranni, ex CEO de Fiat Argentina y directivo de esa compañía en diferentes posiciones globales. "Después de casi 50 año en la industria automotriz, mi idea no era ser consultor, si no hacer algo que creara valores más constructivos como gerenciar una empresa. La idea era montar una estructura organizativa pero no sólo del tipo consultora. Poder hacer el análisis pero también después manejar la empresa", explicó el directivo italiano que confesó que en Buenos Aires se siente siempre como "en casa".

Dante Sica, titular de Abeceb, asegura que hoy las empresas están repensando sus estrategias, en un escenario macroeconómico que tendrá como consecuencia la sectores ganadores y perdedores.



Entre los perdedores, Sica ubicó a los que están orientados al consumo interno. "Los que uno mira con más riesgo son aquellos que tuvieron una protección muy fuerte en el ciclo anterior. Como toda la cadena textil, electrónica en línea blanca (aunque no es lo mismo lavado que frío), calzado donde hay que distinguir entre deportivo, donde están las empresas más formales y de grandes marcas, y el calzado marrón, con más jugadores locales, artesanales y más informalidad", detalló. Estos sectores volcados al consumo interno enfrentarán un crecimiento más lento de la demanda y una mayor apertura. "La protección les dio un mercado de corto pero al no acompañar con inversiones en general, el gap que tienen es más grande para dar la batalla en el mercado", estimó.



Sica estima que en las compañías habrá estrategias de reconversión, como productores que pasarán a ser también importadoras y ensambladores, o empresas que se concentrarán o directamente van a mudarse de actividad.



Pero, a diferencia de otros procesos económicos anteriores, esta vez las empresas cuentan con más "tiempo", ya que la mayoría no está endeudada, lo que les da una buena oportunidad de comenzar a trabajar, dijo ayer en la presentación de la plataforma en sus oficinas de Puerto Madero.



Sica señaló rubros donde hay competitividad –como alimentos– pero también mucho camino por recorrer. Uno de los sectores con más oportunidad es el de autopartes, con un bajo nivel actual de integración y donde se generaron incentivos para traer jugadores y desarrollar otros locales. Según el economista, las medidas recientes que tomó el Gobierno respecto a los precios –diferenciando el valor al contado y el interés de las cuotas–ayuda a la transparencia del mercado. Pero estimó que la recuperación del consumo será lenta.

Por su parte, el italiano Franco Ciranni apuntó que desde el exterior la visión sobre la Argentina cambió. "Cuando en Europa hablo de la Argentina noto que algo está cambiando. Se mira con positividad al país", señaló.