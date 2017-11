AT&T prefiere ir a juicio para comprar Time Warner que vender CNN

AT&T no venderá la red de noticias por cable CNN para lograr la aprobación de los reguladores a su propuesta de compra de la empresa de medios Time Warner por u$s 85.400 millones y enfrentará al Gobierno en tribunales si no se llega a un acuerdo negociado, dijo su presidente ejecutivo.

Se trata de una reacción de la compañía luego de que el Departamento de Justicia recomendó que AT&T venda su unidad DirecTV o la unidad Turner de Time Warner -que incluye a CNN-, con el argumento de que una empresa combinada aumentaría los costos a varios distribuidores rivales de entretenimiento y suprimiría la innovación.

Ambas partes aún están en conversaciones para aprobar el acuerdo, anunciado en octubre de 2016, pero discreparon respecto a si son necesarias ventas de activos para lograr la aprobación de los reguladores antimonopolio.

Si creemos que el litigio es la mejor opción, entonces litigaremos, dijo el presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, en una conferencia de York Times DealBook. Agregó que la compañía estaba lista para ir a la corte el mismo día en que se anunció el negocio.

AT&T ya indicó que no aceptará vender DirecTV, que adquirió en 2015 por u$s 49.000 millones, lo que deja a CNN y a otros activos de televisión por cable como el principal punto de discordia en las negociaciones.

Stephenson dijo varias veces el jueves que la combinación de AT&T y Time Warner creará una empresa de datos y publicidad cuya competencia será los participantes más nuevos y disruptivos en el sector medios, Amazon, Facebook, Netflix y Google, no otras compañías de telefonía móvil.

El deseo del Departamento de Justicia de que se vendan activos ha planteado preocupaciones sobre la influencia política en la operación, dadas las frecuentes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra CNN.