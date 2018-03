A poco más de un mes del inicio del ciclo lectivo, los útiles escolares ya se venden con subas del 25%

Con un atraso en el calendario escolar, las clases empiezan el 6 de marzo, las librerías esperan que las ventas de útiles y materiales para el colegio arranquen mucho más tarde. Y para la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), no habrá aumentos extra durante los meses previos al inicio del ciclo lectivo. La entidad estima que la suba con respecto al año anterior es de un 25%, porcentaje en el que también coinciden las empresas fabricantes.



"No hay aumentos en febrero y marzo. Los productos suben con el correr del año, pero no depende de la estacionalidad del inicio de clases. Según el IPC, la inflación será de 40% y nosotros estamos 15 puntos por debajo. Todos los costos se incrementaron más", explicó Daniel Iglesias, titular de Capla. "Esperamos que se repitan las ventas del año anterior, que fueron aceptable. Pero al empezar las clases más tarde, las ventas que antes teníamos en enero, se perdieron. Febrero va a ser un mes vacacional y muchos se van a ir en la segunda quincena", agregó el empresario.



Los fabricantes de artículos escolares suelen concentrar hasta el 80% de sus ventas anuales entre diciembre y febrero.



En plena "temporada alta", tienen expectativas de mantener el nivel del año anterior.



"Esperamos el mismo volumen que el año pasado en productos base y estimamos un crecimiento por la incorporación de nuevos artículos", dijo Jorge Grondona, CEO de BIC para la Región Sur, quien también coincidió en un aumento promedio en los precios de 25%. Sus productos escolares más vendidos son bolígrafos, lápices de grafito y de colores y resaltadores, además de correctores y marcadores.



"El aumento de precios varía mucho de acuerdo a la categoría; los últimos meses de 2016 se desaceleraron mucho estos aumentos.



En algunos casos la variación es de 15% y en otros casos llega al 30% año contra año.



Para trabajar sobre estos puntos hemos dado de alta nuevas categorías de producto y estamos trabajando con promociones para no sentir una baja en el consumo", destacó Gonzalo Santander, CEO de Staples, la cadena de locales de venta de productos de oficina y librería. La empresa espera un crecimiento superior al 40% respecto del año pasado, producto de la apertura de cuatro nuevas tiendas durante 2016 y otras dos en las próximas semanas, que se suman a otras 11 tiendas.



Con todo, los hábitos de los consumidores cambiaron en los últimos años, con una leve tendencia a adelantar las compras.



"Hace varias temporadas se va notando y lo hemos impulsado, dando un descuento por comprar durante diciembre", señaló Vanesa Castro, gerenta de Marketing de Staples. En Bic también observan una tendencia del consumidor a planificar más sus compras con padres que compran a fin de año, cuando reciben las listas por parte de los colegios, pero aclaran que esto no alcanza a modificar sustancialmente el pico de ventas de febrero y marzo.