A contramano de la Argentina, en Uruguay los frigoríficos bajan los precios de la carne

Mientras en la Argentina el precio de la carne se transformó ya en una cuestión de Estado, y ya genera cruces entre el Gobierno y los distintos actores de la cadena comercial, en Uruguay la tendencia es la contraria.

Los dos principales abastecedores de carne del mercado interno, los frigoríficos Pando y Las Piedras, decidieron implementar una baja en los precios, que entrará en vigor entre ayer y mañana.

Según afirmaron los diarios El Observador y El País –ambos uruguayos– sostuvieron que la medida estaba siendo estudiada hace varios días, e incluso algunos frigoríficos con menor participación en el mercado ya la habían concretado, aunque no tuvo los efectos esperados para los consumidores debido a que eran pocas las carnicerías que le compraban a esas industrias.

Ahora, se espera que los ajustes realizados por estas dos plantas sí lleguen al consumidor final debido a la importante participación que tienen en el mercado.

En promedio, la baja será de 5%, según confirmó el presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica y director de frigorífico Las Piedras, Alberto González. "Nosotros lo haremos el miércoles", indicó.

La explicación de la baja, según los especialistas, corresponde a la caída del precio del ganado gordo. La cotización del kilo de novillo en cuarta balanza bajó de u$s 3,19 a u$s 3,02 en las últimas cuatro semanas.

Por su parte el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Heber Falero, confirmó que este ayer bajó el precio el frigorífico Pando, que tiene una participación cercana al 30% en cuanto al abastecimiento interno. "La baja fue de $ 4, pero aclaro que su precio era más alto, vendía a $ 2 por encima de los demás. Y otro dato importante es que si bien bajó el precio hoy no tenía ni novillos ni vaquillonas, tenía solo carne de vaca", detalló.

Falero estimó que en el correr de esta semana la baja se generalizará.

"No todas las carnicerías le compran al mismo frigorífico, cada carnicero le compra a dos o tres frigoríficos y cada uno trasladará la baja considerando sus costos. Por lo general el carnicero baja en una suma importante tres o cuatro cortes determinados y entonces la baja se nota más que ajustando en menor medida todos los cortes", explicó el directivo.