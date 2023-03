"El Storytelling tiene que hacerme sentir que lo que vivo es lo mejor"

Gonzalo Otálora, consultor especializado en Storytelling aplicado a venta y pitch, remarcó la importancia que tiene la coherencia de la historia dentro de las compañías para hacerse fuertes en la actualidad.

El especialista definió al Storytelling como algo que "no tiene mucho que ver con la historia tal como creemos, sino con la historia que le hacemos vivir a los clientes como empresas. Tiene que ser coherente con lo que dijimos que íbamos a ofrecer".

Y agregó: "En el caso contrario, uno cree que tiene una historia, pero termina ofreciendo algo completamente distinto. Acá también entra en juego la transformación digital, porque mucho tienen que ver las fallas de comunicación que tienen muchas empresas".

Un ejemplo que citó fue el de un cliente "que vendía muy poco y tenía pauta en redes sociales. El diferencial de su actividad era la agilidad, pero esa pauta publicitaria no era para nada ágil, ahí está el ruido en la comunicación de una historia".

El concepto de historia de las marcas no cambió mucho, aunque si están atravesados por la innovación digital. Otálora aseguró que "antes las relaciones eran más persona a persona y ahora, buscamos más el contacto humano, pero con una respuesta más inmediata"

"El humano no cambió, sigue siendo el mismo que hace 2000 años, el storytelling tiende a hacer más humana la inteligencia artificial en cuanto al relato de marca".

"Lo que sí me parece es que el storytelling se fue adaptando con el correr del tiempo, es por eso que es necesario saber utilizarlo como corresponde, porque por más que pague mucha plata por la creación de una historia detrás de una marca, si no tiene coherencia, no sirve de nada".

La mayoría de las empresas ofrecen un diferencial desde sus productos para destacar sobre el resto del mercado, pero también es importante acompañar al producto con una historia.