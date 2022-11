Las empresas automotrices se ponen a la vanguardia en diversidad

Las empresas automotrices toman nota de la necesidad de visibilizar las desigualdades al interior de las empresas e implementar políticas inclusivas. Ivana Dip, CEO de BMW Group de Argentina, puso en valor el hecho de llegar a una posición de liderazgo. "Fue un paso casi natural y a veces digo que nunca noté diferencia por ser mujer. Pero con el tiempo, empecé a notar que quizás no era que no me trataron diferente, fue que yo siempre traté de apoyarme en lo técnico y profesional".

Y señaló que es importante "ocupar lugares". "Por supuesto hay que visibilizar cuando se vulneran estos lugares, cuando hay minorías y desigualdades, pero siempre hay que tratar de ocupar esos espacios".

Destacó también que "el hecho de pensar la sustentabilidad también es un aspecto de la diversidad, el hecho de ver el mundo con otros ojos, forma parte de lo que las nuevas generaciones nos piden a empresas como la nuestra y eso tenemos que incorporarlo".

Sobre el mercado automotor local señaló que está muy activo. "Lanzamos la X3, el primer híbrido eléctrico enchufable de BMW en Argentina y hace unos meses lanzamos el serie 2. El año pasado el serie 4 y el Mini Countryman, algo que consolidó un hito histórico en el país al lanzar la electromovilidad".

Y concluyó que la empresa tomó el camino de construir, ir por más, traer lo nuevo y último al mercado argentino. El año pasado realizamos un acuerdo para el aprovisionamiento de litio desde Argentina por más de u$s 300 millones y hoy ese acuerdo es una realidad".

Valentina Solari, directora Comercial de Renault Argentina, destacó las oportunidades de crecimiento que le dio Renault. "Siempre sentí que tuve las mismas oportunidades de crecimiento y hoy estoy convencida de que así. En Renault Argentina hoy las oportunidades de evolución de carrera se dictan por las competencias, por la actitud, por como una persona influye de manera positiva en los equipos de trabajo".

"Si bien me tuve que relacionar mayoritariamente con hombres durante mi carrera, hoy te puedo decir que ese relacionamiento fue de manera genuina y natural, siempre permitiéndome oportunidades de crecimiento", cuenta.

Respecto al trabajo con la diversidad en Renault, la ejecutiva planteó que "estamos trabajando la diversidad en su sentido más amplio. Comenzamos con la diversidad de género. De hecho, fuimos una de las primeras automotrices que hicimos un acuerdo a través del programa "Ganar, Ganar" para incorporar mujeres en el ámbito industrial. Con mucho orgullo eso evolucionó mucho en los últimos años en Renault Argentina, algo que nos da como resultado tener el 20% de mujeres en nuestro personal para producir vehículos".

Y más allá del género, "también trabajamos en varios aspectos como el colectivo de generaciones, de diversidad sexual e inclusión a diferentes personas con discapacidades. Lo que buscamos es que cada persona o trabajador pueda brillar siendo como es.

Finalmente, Cristian Cetera, director de Recursos Humanos, GM Sudamérica, puso en valor la visión global de inclusión y diversidad de la automotriz.

"Es un desafío para una compañía icónica e histórica de la industria automotriz como GM el anuncio de comenzar a ser la industria más inclusiva del mundo. Ese fue el mandato y la inspiración de nuestra CEO. De hecho, somos la primera marca en tener una CEO mujer. Es justamente esto, convertirse en la empresa más diversa del mundo".

"Esa es una declaración que trae como consecuencia muchas acciones. Hay una configuración que esta industria está haciendo desde el punto de vista tecnológico, con una transformación cultural que instala en esos mecanismos la diversidad y la inclusión, continuó.

El ejecutivo destacó el trabajo que realizan. "Comenzando por lo básico, medimos la cantidad de mujeres que tenemos en nuestras posiciones, medimos la cantidad de mujeres que están en posición de liderazgo, medimos que pasa con la diversidad de etnicidad, que pasa con la diversidad de elecciones sexuales, algo que trata de crear un ambiente. Buscamos que las personas den lo mejor de sí mismas y ser la mejor versión de ellos mismos".

Finalmente aseguró que "estamos ante una oportunidad tremenda. Al igual que una compañía se sienta a discutir las inversiones de capitales que necesitan para continuar con sus proyectos, de la misma manera que se sientan para discutir como siguen sus negocios, de esta misma manera nos sentamos a discutir en GM el tema de la inclusión".