Es de los pocos sectores que crecen y cada vez necesitan más talento: las estrategias para encontrarlos

Son líderes en empresas de tecnología y telecomunicaciones, las más dinámicas del siglo XXI. Durante el CEO Profile repasaron sus trayectorias y los desafíos que esta coyuntura histórica implica.

Wanda Weigert, es la flamante directora ejecutiva de Globant Argentina y habló sobre lo que implica en la actualidad la transformación digital. "Trabajamos con nuevas tecnologías (metaverso, big data, block chain). Lo que más hacíamos antes era social networks y hoy hablamos de metaverso y gaming".

"No somos una empresa de consumo masivo, pero si estamos detrás de las grandes marcas con las personas se relacionan día a día. Por ejemplo, para Disney realizamos toda la experiencia digital, todo lo que se vive a través de la aplicación del celular, la gestión de los juegos, hoteles y más".



Sobre su historia en la compañía, recordó, "Entré hace 18 años a Globant y éramos 100 personas, ahora somos 25.000. Estudiar Comunicación Social en ese momento me permitió realizar tareas para ser parte de la dirección de Globant. La comunicación y el marketing siempre fue algo estratégico, siempre estuve involucrada en los grandes proyectos".

"Mi objetivo y mi sueño es seguir trayendo nuevas oportunidades a la Argentina. Buscamos contratar 15.000 empleados en los próximos 5 años, tenemos oficinas en 12 ciudades. Es una industria que no te limita a la necesidad de estar en oficinas, por eso buscamos expandir la marca y nuestra presencia".

El tema de los talentos, fue otro tema nodal. "Buscamos seguir ampliando la base de talentos y la base de formación. Tenemos un programa que realizamos con Mercado Libre y Digital House que se llama Certifed Tech Developer donde buscamos entrenar durante 2 años a personas para que se conviertan en programadores. Ya dimos 2500 becas, nuestra idea es seguir dando becas para poder sumarse a la industria".

Por su parte, Germán Greco, Executive Director & gerente general de Motorola para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, relató cómo fue su progreso dentro de la empresa en sus 17 años de permanencia y su paso a la dirección en el proceso de refundación luego de la adquisición por parte de Google y más tarde por Lenovo.

"Hace siete años tuve la oportunidad de empezar a manejar la compañía. Ese era un momento complicado, de refundación. Pero comenzó una etapa de crecimiento constante, basada en el equipo. Hoy ya tiene un 40% del market share, el más alto del mundo".

Para continuar con ese crecimiento, señala, "empezamos a expandir nuestro portafolio a la gama alta, lanzamos Motorola Edge, donde también no está yendo muy bien. En un año y medio logramos también casi el 40% del share".

Sobre el tema de la falta de Talentos, el directivo de Motorola, dijo que trabajan con un proceso como en el que él mismo llegó a la posición actual. "Armar un equipo de alto rendimiento, trabajé fuertemente no sólo yo como líder, sino con diferentes soportes externos. Luego de un trabajo de tres o cuatro años me sentí conforme con el equipo. Rearmar el perfil de los empleados me ayudó a pensar diferente. Pensar como una start-up, como innovadores constantes, buscar soluciones, con gente que conoce a todas las personas del canal y del mercado"

Marcelo Tarakdjian, CEO de Telefónica Movistar de Argentina, destacó su trayectoria de 26 años en la empresa que culminó con su actual posición de líder en la Argentina desde 2020, a días del comienzo de la pandemia.

Al respecto, señaló que "hubo muchos aprendizajes, hasta logramos mayor cercanía con la gente. Tuvimos reuniones virtuales una vez por mes con toda la empresa. Terminamos aprendiendo que la realidad virtual nos acercaba más a la gente".

Respecto de la evolución de la empresa y del mercado de telecomunicaciones, dijo que "son procesos evolutivos. La telefonía era el principal servicio que brindábamos, después evolucionó hacia el celular y más tarde hacia los datos. Hoy los reyes son los datos y el video. La tecnología permite dar distintos servicios en distintas plataformas. Nuestra apuesta es llegar con fibra al hogar".

Sobre la formación de los talentos, el empresario contó que, sobre todo en los mandos de dirección, "el talento fue evolucionando, con más conocimiento técnico, con habilidades interpersonales y sociales y liderazgo personal. Y en cuanto a lo que demanda la gente, está el desafío de que se puedan capacitar para estar a la altura de la demanda. Hay una competencia muy fuerte por los perfiles tecnológicos, porque todas las empresas están haciendo la transformación digital. Nosotros acompañamos a las empresas en esa transformación y para eso se necesita gente que se vaya aggiornando en esos perfiles digitales"