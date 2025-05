¿Ford venderá autos con cuotas en dólares? El sugestivo posteo de "Toto" Caputo en X

La foto es elocuente: muestra al Ministro de Economía, Luis Caputo, parado en el centro. Viste una remera blanca, puesta sobre la camisa y el sweater. Tiene en el pecho una caricatura del Presidente, Javier Milei. Junto a "Toto" posan Carlos Galmarini, director de Asuntos Gubernamentales de Ford Sudamérica; el Secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne; Martín Galdeano, CEO del óvalo en la región; y Raúl Limongi, brasileño, su CFO.

Caputo la publicó en su cuenta de X, con el siguiente posteo: "Excelente reunión mantuvimos con @PALavigne83, con Martín Galdeano y el equipo de Ford. Van a continuar invirtiendo más en el país. Hablamos también de lo próximo que se viene, la remonetización en dólares y cómo ser más competitivos ".

" Todo el que venda en cuotas en dólares va a tener un salto importante en su demanda ", remató, como si sugiriera que, de ese encuentro, alguna de las partes tiró la idea -y la otra la recibió- de financiar la venta de vehículos en moneda dura.

¿Significa que Ford, cuyas ventas locales crecieron 60,4% en lo que va del año, empezará a ofrecer cuotas en dólares para sus modelos? Voceros de la empresa niegan que haya sido una propuesta concreta debatida en la audiencia, realizada -aseguran- para actualizar al Gobierno sobre los planes del óvalo y revisar la agenda de competitividad, ya que Ford exporta dos tercios de su producción de la pick-up Ranger que fabrica en la Argentina.

Sin embargo, hay antecedentes para creer que la estadounidense podría sorprender en ese sentido.

Galdeano es uno de los ejecutivos de la industria automotriz que mejor sintonizó los mensajes enviados desde el Palacio de Hacienda. En septiembre, ni bien se redujo en 10 puntos el impuesto PAIS, trasladó esa baja a los precios de sus vehículos, sin importar que ya habían sido facturados -y entregados- a la red con la carga del tributo. Repitió la jugada en diciembre, cuando el gravamen desapareció definitivamente y también lo hizo en enero, luego de que Economía alivió -en la mayoría de los casos, de forma total- el impuesto interno que, desde hacía más de una década, distorsionaba al mercado automotor.

Eran días en los que Caputo instaba a provincias y municipios a seguir los pasos de la Nación. La baja de la carga tributaria es una vieja bandera de Galdeano desde que fue presidente de Adefa, entre 2021 y 2023. No la abandonó como CEO regional de Ford, posición que asumió a inicios de 2024. En los primeros días de 2025, la retomó, agregando además el pedido público de que gobernadores e intendentes imiten el ejemplo del Gobierno Nacional, algo que no pasó desapercibido para la hiperacción de Caputo en la ex Twitter.

Galdeano volvió a demostrar que "la ve" el mes pasado. El mismo viernes que Milei y Caputo anunciaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la apertura del cepo, con el régimen de flotación cambiaria entre $ 1000 y $ 1400, Ford decidió no tocar los precios de sus listas, ni cambiar condiciones de financiación, como tampoco de facturación, ventas y entregas a sus concesionarios.

La sintonía fina del óvalo se repitió pocos días después. Luego de la pública amonestación de Caputo a Stellantis por un probable aumento de precios en las listas de mayo, Ford mantuvo valores.

En los últimos dos años, el óvalo culminó una inversión de u$s 660 millones en su planta de Pacheco, la mayor que el complejo recibió desde su inauguración, en 1961. Además de renovarse completamente para producir la Ranger -el modelo que representa el 60% de las ventas de Ford en América latina-, reactivó su planta de motores. Arrancó 2025 con una proyección de 15% de crecimiento en sus volúmenes de producción, a entre 70.000 y 75.000 unidades. Ese plan podría haber quedado corto: actualmente, la empresa está evaluando un nuevo salto de producción. Ese análisis es una de las cosas que, cuentan, se le informó a Caputo.

Dentro de un mercado total que, entre enero y abril, creció 84%, a 216.458 patentamientos, los de Ford avanzaron 60,4%, a 16.047 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara). El 40% de los patentamientos de la marca fueron a crédito, un poco por debajo del promedio del mercado (47%), en un año en el que las ventas de autos 0 km con financiamiento crecen por encima del 130% anual. Escenario propicio para pisar el acelerador con la nafta de los dólares del colchón que Milei y Caputo buscan reingresar al sistema.