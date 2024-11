La Justicia levantó la clausura de La Matanza que frenó inversión de Mercado Libre

La Justicia dictó una medida cautelar y ordenó levantar la clausura que frenó la inversión de u$s 75 millones de Mercado Libre en el Mercado Central. La obra está paralizada desde el 18 de octubre, cuando el Municipio de La Matanza la cerró por, dijo, no estar habilitada.

La cautelar había sido pedida el jueves de la semana pasada por Plaza Logística, concesionaria del predio donde se construye el segundo centro, del que será operador y socio, con cerca del 60% del desembolso.

Mercado Libre está construyendo allí su segundo centro logístico en el país, al lado del que tiene en la actualidad, inaugurado en 2019. El ARBA02, como se lo conoce, tendrá capacidad para procesar 400.000 productos diarios, el doble que en la actualidad. La inversión fue anunciada a inicios de septiembre por el fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, en un acto en el que recibió en la sede de su empresa al Presidente, Javier Milei.

De 56.000 metros cuadrados (m2), equivalentes a nueve canchas de fútbol, una vez que el centro esté esté en funcionamiento, a fines de 2025, habrá 2300 empleos creados, adicionales a las 2400 personas que hoy trabajan en el primero.

Galperin es un partidario explícito de Milei. También, Eduardo Bastitta, fundador de Plaza Logística e integrante del Consejo de Asesores Económicos del Libertario.

Fue, precisamente, Plaza Logística la que informó este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el Juzgado Federal en lo Civil Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Número 1, Secretaría 1, ordenó la suspensión de la clausura y, también, le advirtió a la Municipalidad de La Matanza, "sus empleados, funcionarios y, en su caso, el Juez de Faltas interviniente" que se abstengan de dictar o ejecutar " medidas de policía o de cualquier otro tipo que obstucalicen o turben las obras y las actividades " que desarrolla allí la empresa.

El juzgado señaló que eso será hasta tanto haya sentencia en otro juicio, que lleva más de 20 años, iniciado por la propia Municipalidad de La Matanza contra la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, para definir sus potestades dentro del predio.

Si bien aclaró que la sentencia no es definitiva y, por tratarse de un fallo de primera instancia, apelable, usualmente, una cautelar de esta naturaleza se mantiene hasta tanto haya definición en una instancia superior, lo cual también llevará tiempo. Y, en caso de mantenerse firme también en Cámara, si La Matanza no apela ante la Corte Suprema, se sostendrá en tanto no haya sentencia definitiva en relación a la otra causa, iniciada en 2003.

Galperin versus Espinoza

El 21 de octubre, Galperin sorprendió en su cuenta de X con el siguiente posteo: " El Peronismo, 80 años combatiendo al capital y generando pobreza. En La Matanza, sobra el empleo, la seguridad y el bienestar, así que combaten las nuevas inversiones y empleos. Tenemos más de 20 centros de distribución en toda América, sólo en La Matanza nos lo clausuran ", escribió el emprendedor.

Acompañó la publicación con fotos, donde se ve la obra paralizada, con sus fajas de clausura.

Un par de días siguientes, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, le contestó en la red social. " Como en toda jurisdicción del país, una obra edilicia debe solicitar la habilitación municipal. Y, no siendo la suya una empresa frutihortícola, para construir en el Mercado Central es preciso congeniar muchos aspectos que hacen a las normas establecidas ", indicó.

" No es mi deseo hacer de este un mensaje burocrático. Por eso, solo voy a citar que es preciso cumplir con la normativa provincial para esta materia establecida en el Decreto Ley 6769/1958 ", continuó la cabeza comunal.

" Nos ponemos a su servicio para que usted o quien considere pueda avanzar en los trámites de habilitación que, le aseguro, son sencillos y de rápida ejecución. Lo saludo atentamente. Estamos a disposición para continuar trabajando por una Argentina con más trabajo y futuro ", finalizó Espinoza, quien, además del juicio por abuso sexual a su ex secretaria, por estos días enfrenta una demanda judicial que le inició Edenor porque alentó a los vecinos de su distrito -el más populoso de la Provincia de Buenos Aires, con barrios en los que la pobreza supera el 70%- a no pagar las facturas de electricidad en rechazo a la actualización de tarifas.

El edil remarcó los argumentos de sus funcionarios. " A diferencia de otras empresas, Mercado Libre no hizo el pedido de habilitación municipal correspondiente" , explicaron fuentes del Municipio. Aclararon que, como no se trata de una empresa frutihortícola y proveedora del Mercado Central, "debe pedir habilitación municipal, como se realiza en todas las jurisdicciones del país ".

Citaron el Decreto Ley provincial 6769/58, cuyo artículo 27 establece qué le corresponde reglamentar exclusivamente a los municipios, en términos de radicación, habilitación y funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales.

Compararon la situación de Mercado Libre con la de La Gran Dulce, megaferia con la que se pretendía competir en el Mercado Central contra La Salada y que la comuna de Espinoza también clausuró por no estar habilitada, entre otras normas que violaba (la feria).

Mercado Libre respondió públicamente que esos argumentos no eran válidos y que se trataba de una clausura "arbitraria e injusta".

Fue Plaza Logística, concesionaria del predio donde funciona el ARBA01 y ahora se construye el ARBA02, como MELI llama a sus centros de abastecimiento, la que los plasmó en una presentación judicial.

Explicó que la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (Cmcba) es una entidad pública inter-estadual, creada a través de un convenio suscripto por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la Cmcba, agregó, la que concesiona el predio. Y que su contenio constitutivo "la dotó de la competencia necesaria para ejercer dentro de su territorio todas las funciones inherentes al cumplimiento de sus fines".

" En ese marco, la sociedad se encontraba ejecutando las obras -hasta el momento de la clausura- conforme lo dispuesto en el Registro Público Permanente para la Implantación de Actividades en las Zonas Anexas del Mercado Central de Buenos Aires y cuenta con la totalidad de los permisos aplicables emitidos por la autoridad competente ", completó.

Hay, también, un subtexto político detrás de esta puja. Cuando inauguró su actual centro en el Mercado Central, en 2019, Mercado Libre batalló contra el Sindicato de Camioneros, que no aceptó que sus empleados en el Mercado Central sean afiliados del gremio de Carga y Descarga. Esa pelea -que tuvo su punto crítico a mediados de 2020, con un bloqueo en plena pandemia, cuando el e-commerce era el único medio de venta de la mayoría de las empresas- recién terminó pocos meses atrás, con un fallo contrario a los intereses de la familia Moyano.

El del Mercado Central fue el primer centro logístico que inauguró Mercado Libre, gigante que opera en 17 países de América latina. Desde entonces, abrió más de 20 en otros lugares de la región.

" Tuvieron que pasar cinco años y más de 20 centros de almacenamiento abiertos en otros países para que se volvieran a dar las condiciones necesarias y hagamos una inversión importante de nuevo en nuestro país ", le dijo Galperin a Milei, durante el acto por los 25 años de Mercado Libre en el que se anunció el desembolso. " En Mercado Libre, siempre miramos para adelante. Hoy, vemos inmejorables condiciones para volver a invertir ", agregó.

" Señor Presidente, queremos transmitirle nuestro fuerte apoyo a su afán de convertir a la Argentina en el país más libre del mundo. Por algo, hace 25 años, decidimos llamarnos ‘Mercado Libre '", le había dedicado minutos antes, a su invitado de honor.

Así como se manifiesta como un entusiasta creyente de Las Fuerzas del Cielo, Galperin también predica desde su cuenta en X contra los males del país, cuyas causas atribuye, con fe ciega, al peronismo. Precisamente, el movimiento político que, desde la restauración democrática, en 1983, gobierna ininterrumpidamente La Matanza, el municipio más extenso y populoso del país, con zonas en los que la pobreza supera el 50 por ciento.

Por eso, hubo sectores cercanos al Gobierno que tomaron la clausura como un acto de agresión contra las reformas que impulsa Milei. El más vehemente fue el diputado José Luis Espert.

" Espinoza sólo busca su tajada como un padrino de la Cosa Nostra. Parece que no se le pasa su tic abusador. También, lo aplica para tratar de recaudar. Los puestos de trabajo y el progreso de los matanceros no le importan ", publicó el legislador en su cuenta de X.

Pocas horas después, encabezó un acto frente al predio clausurado. El propio Espert, una de las espadas parlamentarias más filosas del oficialismo, rompió las fajas.

" Estamos acá para decirle al delincuente de Fernando Espinoza que la libertad se impone contra aquellos que siguen queriendo una Argentina miserable. Y por si fuera poco, Espinoza no tiene jurisdicción acá. Esto es jurisdicción tripartita entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Espinoza, sos un polizonte, sos un usurpador y te vamos a mostrar que nos cagamos en vos ", expresó el Devorador de Tiernos, uno de los principales candidatos a encabezar la lista de diputados de la Provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2025, antes de proceder a arrancar las cintas y hacerlas trizas, al grito de " ¡Viva la Libertad, Carajo! ", del resto de los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) presentes.

"