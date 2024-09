Starlink: la empresa de Elon Musk ya dio su siguiente paso en la Argentina

El jueves pasado, Elon Musk elogió (una vez más) a Javier Milei. Reprodujo en X el video de un discurso en el que el Presidente afirmó que " sólo los emprendedores crean riqueza, no los políticos ".

" Verdad ", escribió el dueño de la red social. El posteo tuvo más de 4000 respuestas. Una fue, nada más y nada menos, que de Marcos Galperin. " (Milei) Dio ese discurso ayer en nuestras oficinas. Estaríamos contentos de recibirte si alguna vez bajas a América latina; by the way, hemos vendido más de 100.000 dispositivos de Starlink en la región en los pasados meses. Mucha demanda para ese producto espectacular ", publicó el fundador y CEO de la empresa latinoamericana más valiosa del planeta, con una capitalización bursátil que, en estos días, supera los u$s 100.000 millones.

Más allá de la invitación, la noticia fue el número de equipos para utilizar el servicio de Internet satelital que brinda una de las empresas de Musk. Según fuentes del sector, de esa cifra que informó Galperin, al menos un quinto habrían sido en la Argentina, donde Mercado Libre es uno de los retailers oficiales, junto con Cetrogar y Frávega.

Mientras los kits para el segmento residencial marchan, desde mediados de abril, inicio de su comercialización en el país, hacia las 50.000 ventas entre las tres empresas, Starlink amplió su presencia en el mercado local. El mes pasado, lanzó su servicio para empresas y gobierno.

A diferencia del abono residencial, en que el usuario le paga el plan directamente a Starlink a través de una tarjeta de crédito, las características del segmento corporativo -facturación local, en pesos, capacidad logística y financiera, y servicio de posventa- llevaron al armado de una sociedad con estructura operativa y comercial en el país. Esa empresa se llama Innova, nueva unidad de negocios de Stylus, el distribuidor mayorista de tecnología y electrónica que, desde diciembre, provee a los retailers de los dispositivos Starlink que se venden al público en la Argentina.

Mariano Fernández, CEO de Stylus: "Starlink necesitaba socios locales para el segmento corporativo".

Fundada en 1978, como comercializadora de equipos de música y máquinas de escribir, Stylus hoy trabaja con 40 marcas, como Samsung, Lenovo, HP, ASUS y Hikvision. Su oficina y centro de operaciones, en Barracas, tiene 5000 metros cuadrados (m2) y posee sucursales en Córdoba, Mendoza y Rosario. Su facturación anual ronda los u$s 70 millones.

"Siempre fuimos mayoristas, con marcas de valor agregado. Por la llegada de Starlink, lanzamos Innova, con la que estamos llegando al cliente corporativo y de gobierno ", explica Mariano Fernández, presidente y CEO de Stylus. " Starlink no factura directo a empresas en la Argentina. Pero el servicio que necesita ese segmento para la Argentina requería mejorar el trabajo con socios locales ", agrega.

La relación de Stylus y Starlink comenzó en noviembre. El foco inicial fue la representación y comercialización de los kits a retailers. Si bien Starlink llevaba, por lo menos, un año y medio planificando su aterrizaje en la Argentina, recién se destrabó -y aceleró- a inicios de 2024, tras la asunción de Milei. De hecho, en su cadena nacional del 20 de diciembre, cuando anunció su DNU de desregulación de la economía, el Presidente explicitó la inclusión de Internet satelital " para permitir el ingreso de empresas como Starlink ".

Innova ya tiene 25 clientes. " Bancos, empresas de oil & gas e instituciones de gobierno ", describe Fernández. Ofrece Internet de alta velocidad y baja latencia, de entre 200 y 250 megas con el atributo de movilidad itinerante: es decir, brinda la opción de contratar sitio fijo o antenas para vehículos terrestres, marítimo o de aviación. Hoy, por hoy, el abono piso es de $ 87.000 mensuales por 40 gigas. Los planes permiten pagar por mayor capacidad de gigas de prioridad.



El lanzamiento de Innova, para Stylus, implicó una inversión superior a los $ 500 millones (u$s 500.000). " En un año, debería generar una facturación adicional de 15% o 20% al monto actual ", proyecta Fernández. Stylus también desembolsó otros u$s 500.000 (es decir, otros más de $ 500 millones) para ampliar su sede de Barracas. A inaugurar en 2025, duplicará su capacidad logística.

No es el único hito a alcanzar. Hoy por hoy, Stylus tiene capilaridad para brindar servicio de soporte de Innova en Paraguay, Uruguay y Chile. " La proyección es que Innova esté en esos países ", anticipa Fernández.

Según datos que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió también el jueves pasado, al segundo trimestre de 2024, había en la Argentina más de 7,7 millones de accesos residenciales fijos a Internet, un crecimiento de 1,5% contra mismo período de 2023, y 426.581 correspondientes a organizaciones, un incremento anual del 6,6 por ciento.

Los accesos móviles residenciales aumentaron 2,1%, a 34,27 millones, y los móviles de organizaciones lo hicieron 3,1%, a 3,85 millones. Del total de accesos a organizaciones, más de la mitad son en Buenos Aires y CABA y el 97,9% está provisto por operadores con más de 1 millón de conexiones.

Telecom, Telefónica y Claro son los jugadores más grandes del segmento corporate, en el que también participan jugadores como iPlan y Metrotel. Si bien Movistar (Telefónica) ofrece los servicios de Starlink para pymes y empresas a raíz de una alianza estratégica entre la firma de Musk y la unidad Telefónica Global Solutions, Innova es el primer prestador local cuya oferta es 100% la de esa red. En la Argentina, ya brinda servicios de Internet satelital el startup nacional Orbith.

En junio, Vrio, la empresa con la que los Werthein operan DirecTV en América latina, anunció un acuerdo con Project Kuiper, la red de banda ancha satelital de órbita terrestre baja de Amazon, para ofrecer conectividad a Internet rápida y asequible en siete países de América del Sur. Uno, la Argentina. Por ahora focalizado en el segmento residencial, es el primer paso de un objetivo que los Werthein se habían fijado a poco tiempo de haberle comprado los activos en la región a AT&T, a mediados de 2021, tal cual había publicado la revista Apertura en su edición de abril del año pasado.