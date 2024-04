Con 120 aperturas proyectadas, YPF superará las 1000 tiendas Full este año

Con las 120 aperturas proyectadas para este año, Full, la cadena de tiendas de YPF, la mayor petrolera de la Argentina, superará los 1000 puntos en todo el país.

En el marco del plan estratégico 4x4, la iniciativa con la que el nuevo CEO de YPF, Horacio Marín, apunta a cuadruplicar el valor de la empresa en los próximos cuatro años, la red de estaciones de servicio es uno de los pilares del objetivo de mejorar los márgenes del negocio de su unidad de downstrem. En ese sentido, las tiendas de conveniencia son un activo clave.

En 2023, YPF inauguró 137 nuevas tiendas, un 70% de ellas con la nueva imagen de la cadena. Entre los servicios con los que busca captar más cleintes, ofrece la App YPF, que, como medio de pago, el año pasado generó 7,2 millones de transaciones. Registró una penetración promedio del 12,6% en el último trimestre y un ticket promedio 40% mayor que el ticket de la tienda.

Además, la cadena reforzó su propuesta gastronómica. El año pasado, YPF Full vendió más de 34 millones de cafés, un promedio mensual de 2,8 millones, lo que la consolidó como el mayor vendedor de café de la Argentina. Además, fue el segundo jugador en el mercado del fast food, aseguró la empresa. También comercializa productos con marca propia: mix de frutos secos y del bosque, alfafores, galletitas de limón y café molido, entre otros.

En los últimos años, las petroleras reforzaron sus canales de retail como foco de atracción de clientes y drivers de construcción de marca. Para YPF, cuyo 51% está en manos del Estado nacional, se volvió un activo vital. Sobre todo, dentro de su actual proceso de reconversión.





Las tiendas de conveniencia atraen clientes y son drivers de construcción de marca para las petroleras.

El año pasado, YPF tuvo un resultado neto negativo de u$s 1277 millones, pese a que su producción total de hidrocarburos creció por segundo año consecutivo (2%, a 514.000 barriles diarios) y las ventas domésticas de combustibles subieron 3%, a un nuevo récord histórico anual.

Sin embargo, el rojo se debió a que la empresa revaluó 55 áreas de hidrocarburos convencionales, con una pérdida de u$s 1800 millones. YPF puso en venta esos yacimientos, a través de un proceso licitatorio que lidera el Banco Santander, con el objetivo de concentrarse en sus activos de mayor potencial: Vaca Muerta, el off shore y el GNL. De hecho, este año invertirá en shale el récord de u$s 3000 millones, sobre el total de u$s 5000 millones del presupuesto total de desembolsos de la empresa.