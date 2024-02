Vista podría sumar un socio para seguir creciendo en Vaca Muerta y confirma interés por activos de ExxonMobil

Para alcanzar su objetivo de 150.000 barriles diarios de producción en 2030, Vista, segundo productor de petróleo no convencional de la Argentina, quiere los activos que ExxonMobil tiene a la venta en Vaca Muerta. Además, podría sumar un socio para explotar uno de los bloques que ya tiene en la formación. Así lo dio a entender Miguel Galuccio, fundador, presidente y CEO de la empresa este miércoles, durante la presentación a los inversores de los resultados anuales de 2023, en los que registró una utilidad neta de u$s 397 millones, un 47,3% más que en 2022.

" Lo estamos mirando. Analizamos todas las oportunidades ", contestó el ex número uno de YPF, cuando se le preguntó por algo que ya había trascendido en el sector: el interés de Vista por los bloques a los que ExxonMobil les puso cartel de venta. En septiembre, la estadounidense anunció que, tras una revaluación global de activos, se desprendería de sus siete áreas en la Cuenca Neuquina, junto con sus instalaciones de superficie y el futuro ducto para cargar la producción en Oleoductos del Valle (Oldelval).

Además de Vaca Muerta, los grupos energéticos también apuntan a la minería Fuentes del sector se lo ratificaron a El Cronista. Recordaron que, en enero, vencía el plazo que el banco de inversión Jefferies -contratado por ExxonMobil- había puesto para recibir ofertas. La empresa argentina ya habría presentado la suya, en puja con otras seis petroleras, entre las que destacan las locales YPF y PAE y la asiática Qatar Petroleum, que en 2018 ya había comprado el 30% de las filiales argentinas de ExxonMobil. Jeffries abrió la licitación con una valuación piso de u$s 1000 millones, había informado en noviembre el diario La Mañana, de Neuquén. Hay quienes dicen que la transacción podría cerrarse entre esa cifra y la mitad.

Vista tiene, actualmente, en ejecución un plan de inversiones de u$s 2500 millones hasta 2026. Su objetivo es alcanzar ese año los 100.000 barriles diarios de producción, para lograr los 150.000 en 2030. Revisado el año pasado, inicialmente, era de u$s 2300 millones para llegar a 80.000 barriles.

Este año, informó este miércoles Galuccio, invertirá u$s 900 millones en la conexión de 46 pozos nuevos, que escalarán su producción a 70.000 barriles. La semana pasada, la empresa anunció que cerró 2023 con 56.353 por día. Las inversiones en 2023, reportó, sumaron u$s 734,3 millones, reportó este miércoles la compañía.

" ¿Podrán hacerlo solos? ", le preguntó un banco de inversión a Galuccio, por la ambición del objetivo de su plan actual. El CEO respondió que evalúa la icnorporación de socios. Por ahora, se refirió específicamente a un yacimiento: Águila Mora. Ubicado al norte de Vaca Muerta, finalizó 2023 con un promedio diario de 1589 barriles, el 3% de la producción de Vista. Conectó sus primeros pozos el año pasado.

" Estamos bien encaminados para duplicar nuestra producción a 100.000 barriles equivalentes de petróleo por día para 2026. Nuestros objetivos para 2024 son el primer paso en esta dirección, con un crecimiento de la producción del 35% y un crecimiento del ebitda ajustado del 23% ", explicó Galuccio.

Bajada del Palo Oeste; el yacimiento emblema de Vista aportó el 70% de su producción en 2023.

Menores precios pero más producción

El año pasado, Vista sumó ingresos totales de u$s 1168,8 millones, un 2% menos que en 2022. La empresa explicó que fue por menores precios realizados -en 2023, vendió a un promedio de u$s 66,7 por barril, un 8% menor al del balance previo-, " contrarrestados por un crecimiento en la producción de petróleo ".



Descontados derechos de exportación (retenciones), la facturación quedó en u$s 1120,7 millones. Los ingresos netos por exportaciones de petróleo y gas fueron de u$s 614,4 millones.

La semana pasada, Vista había anticipado los incrementos que había registrado en el cuarto trimestre de 2023, tanto en sus nivel de producción, 16% más que un año antes, como en reservas probadas de petróleo y gas, que ascendieron a 318,5 millones de barriles de petróleo equivalente al 31 de diciembre, una suba del 27% anual. Esto fue, en buena medida, gracias a su foco en la producción de hidrocaburos no convencionales, en los que pudo concentrarse luego del deal de u$s 400 millones que cerró hace un año y por el cual la petrolera local Aconcagua Energía asumió la operación de sus activos convencionales.



En su nota de resultados anuales, Vista precisó que, durante el cuarto trimestre de 2023, enfocó su campaña de perforación y completación de pozos en el bloque Bajada del Palo Oeste, su mayor activo, con reservas por 221,8 millones de barriles entre petróleo (188 millones) y gas (33,9 millones).

Allí, Vista obtuvo el 70% de su producción el año pasado. Por eso, fue clave para el salto que registró a nivel compañía en el cuarto trimestre, de 56.400 barriles diarios, un crecimiento de 14% contra el período inmediato anterior (julio-septiembre).

En total, Vista completó y conectó 31 pozos de shale oil. Se conectaron seis pads en Bajada del Palo Oeste, que agregaron 23 pozos nuevos en producción. Hubo otros cuatro pozos en el bloque Aguada Federal, dos en Bajada del Palo Este y los primeros dos de Águila Mora. De esta forma, llegó a un total de 99 pozos en operación: 83 en Bajada del Palo Oeste, 10 en Aguada Federal, cuatro en Bajada del Palo Este y los ya mencionados en Águila Mora.

En términos anuales, la producción promedió los 51.149 barriles, un 5% más que en 2022. Año contra año, el inventario de pozos (1550) aumentó 28%. La producción total de petróleo no convencional (shale oil) de la empresa sumó 43.339 barriles diarios, 85% de su producción total.

En tanto, el lifting cost continuó su tendencia decreciente, a u$s 5,1 por barril de petróleo equivalente (boe), una disminución del 33%. En este punto, anticipó Galuccio a sus inversores, Vista pronostica llegar este año a los u$s 4,5 por boe. También espera un incremento del ebitda ajustado. Según sus números, debería alcanzar los u$s 1100 millones antes de fin de año, tal cual había anunciado durante el investor day de la empresa, en septiembre pasado. En 2023, esa línea sumó u$s 871 millones, una mejora del 14% contra el dato de 2022.