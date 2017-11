“Pico” Mónaco se afianza como conductor de TV e incursiona en el modelaje

Ya retirado del tenis profesional, Juan “Pico” Mónaco se estrena en el rol de conductor de TV y, al mismo tiempo, como embajador de la marca de indumentaria BURGUÉS.

Para David Jean Matalon, alma mater de la marca, la pasión es el motor de todas sus ideas y fue el hilo a la hora de elegir un representante: “Juan es una persona sana, deportista, de mucho mundo y apasionado en cada cosa que hace y emprende. Me parece que encarna a la perfección lo que la marca respira y ese toque distintivo. Le deseo mucho éxito en esta nueva etapa y que nuestro vínculo con él sea sólido y explosivo”. Y, para sellarlo, Pico posó para la lente de Nacho Ricci con algunas de las prendas de la temporada SS18 y contestó sobre su nueva faceta y su relación con la moda.

¿En qué se parecen el tenis y la conducción de TV?

Aunque son dos mundos totalmente distintos, se parecen en que hay una cámara que te está observando todo el tiempo, que sentís cierta presión por hacerlo bien y que tenés que estar pendiente de un montón de cosas. Disfruté muchísimo del tenis y ahora estoy disfrutando muchísimo la conducción porque aprendo todo el tiempo. La adrenalina que te da conducir o jugar un partido de tenis es muy especial.

¿Qué es la pasión para vos?

La pasión está en aquello que me moviliza. Todo lo que me genera adrenalina me resulta apasionante; desde ver un deporte o un concierto en vivo hasta emprender nuevas metas. En especial, lo que más me apasiona es ser mejor cada día en los nuevos desafíos que emprendo, como ahora en mi nuevo rol como conductor de televisión. Si asumo un proyecto, lo hago con pasión.

¿Cómo empezó tu relación con BURGUÉS?

Por mi carrera como tenista, viajaba mucho y, si me gustaba algo, me lo compraba en el exterior. Pero cuando venía a la Argentina y tenía que comprarme algo, iba a BURGUÉS porque sentía que la ropa me identificaba y que era perfecta para mi estilo de vida. Después conocí a David y tuvimos una química inmediata, así que me empezó a vestir. Estoy muy contento de formar parte de la familia BURGUÉS y de poder representar a la marca en lo que yo hago, tanto en mi vida privada como en el ámbito público.

¿Qué relación tenés con la moda en general?

Hoy en día, estar bien vestido es muy importante, sobre todo en el mundo que estoy inmerso ahora, el de la televisión, el de los eventos sociales. Soy precavido, no me pongo cosas al azar. Ahora me dejo asesorar por David.

¿Pampita también te asesora?

Caro me acompaña en todo sentido, más en un mundo que es nuevo para mí, el de los eventos, las presentaciones, la televisión. Me apoyo mucho en ella, le consulto. Ella trabaja en el medio hace 20 años, ha ido a una infinidad de fiestas y entiende muchísimo de moda. Está contenta con mi manera de vestir, pero siempre debatimos y hablamos… es la parte linda de la relación.

¿Cómo definirías tu estilo?

No sé si tengo un estilo propio. Trato de ir bien vestido a cualquier tipo de evento al que voy, pero en la vida soy muy relajado: siempre uso jeans con una remera y zapatillas. Cuando estoy en los programas de TV sí uso camisas, sacos y zapatos. Trato siempre de priorizar sentirme cómodo con la ropa y me gusta adoptar alguna tendencia.