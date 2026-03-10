Determinados sectores de la población podrán realizar la verificación vehicular sin costo alguno, eliminando el pago del holograma y la prueba de emisiones de forma permanente. Esta iniciativa tiene como objetivo promover el cumplimiento de las normas ambientales sin afectar la economía de los grupos más vulnerables. A pesar de que el programa de verificación es obligatorio para circular legalmente, las autoridades han implementado esquemas de exención económica para asegurar que todos los vehículos mantengan sus emisiones controladas sin que esto represente una carga financiera para ciertos conductores. Conoce los detalles de este beneficio exclusivo y sácale provecho, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. El acceso a la verificación gratuita está destinado a grupos específicos de la población, no siendo una medida universal. Los principales beneficiarios son las personas con discapacidad y los adultos mayores que cuenten con credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre. Asimismo, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridosmantienen su condición de exención de pago, quedando también exentos de las restricciones de circulación en días de alta contingencia ambiental. La verificación vehicular implica una inspección técnica minuciosa que abarca la medición de gases contaminantes, tales como: Asimismo, se lleva a cabo una revisión físico-mecánica breve para asegurar el adecuado funcionamiento del motor y del sistema de escape. Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar la documentación original que acredite su condición de adulto mayor o discapacidad, junto con la tarjeta de circulación vigente del año 2026. Las autoridades han sido claras en que el beneficio de gratuidad solo se aplica durante el periodo correspondiente según el calendario oficial. Al aprobar la evaluación, el conductor recibe el distintivo u holograma correspondiente que certifica el cumplimiento de las normas oficiales. Para los beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica el descuento del 100% de manera automática al momento de generar la cita en el portal oficial de cada estado. Si el propietario realiza la verificación fuera de tiempo o de forma extemporánea, perderá el subsidio y deberá abonar la multa correspondiente por incumplimiento.