Desde este año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos amplió un programa piloto que exige que ciudadanos de ciertos países depositen una fianza reembolsable de entre 5,000 y 15,000 dólares como condición para obtener una visa de negocio o turismo. La finalidad de esta medida es disuadir la permanencia más allá del tiempo autorizado y asegurar que los visitantes cumplan con los términos de su estancia en el país. Conoce los detalles de esta disposición y evita inconvenientes con el trámite de la B1 o B2, en caso de corresponder. Se trata de un depósito reembolsable, que solo se exige a solicitantes de visa B1 o visa B2 de países que el gobierno estadounidense identificó por sus altas tasas de permanencia irregular o por debilidades en sus controles migratorios. El pago se realiza después de que el solicitante es considerado elegible, utilizando el Formulario I-352 y la plataforma oficial del Departamento del Tesoro. Cabe destacar que esta fianza no garantiza la obtención del documento migratorio. El programa incluye a un total de 38 países, principalmente de África, Asia, Caribe y América Latina. Entre los países afectados están Venezuela, Cuba, Bangladesh, Nepal, Uganda y otros. En cualquiera sea el caso, la fianza se pierde si la persona permanece en el país más allá del tiempo permitido, solicita un cambio de estatus migratorio sin autorización, o incumple otras condiciones establecidas en el formulario I-352.