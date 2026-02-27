Las acciones de Grupo Televisa que cotizan en la New York Stock Exchange (NYSE) cayeron hasta 9.43% este jueves, para tocar los u$s 2.88 por título (Ciudad de México 10:25 horas), luego de que la compañía anunciara la suspensión de su dividendo regular para 2026. “Considerando varias oportunidades en el sector de telecomunicaciones en México que actualmente estamos explorando, nuestro Consejo de Administración aprobó suspender el pago de nuestro dividendo regular en 2026”, dijo Alfonso de Angoitia, codirector ejecutivo de la firma, en conferencia con analistas. Los títulos en la Bolsa Mexicana de Valores descendieron hasta 9.48% para cotizar en 9.93 pesos por unidad (Ciudad de México 9:56 horas), aunque lograron recortar parte de las pérdidas para cotizar en 10.12 pesos por unidad, su peor sesión desde el 19 de diciembre del año pasado, cuando cerraron con una caída de 8.9%. En su reporte financiero al cierre de 2025, la empresa señaló que analiza “varias” oportunidades de inversión en el sector mexicano de telecomunicaciones. Incluso, advirtió que si alguna se materializa y resulta necesario, contempla la posibilidad de un aumento de capital. La decisión será sometida a votación en la próxima Asamblea de Accionistas. El anuncio se dio en un contexto en el que la televisora prepara una estrategia integral rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirá transmisión, streaming, plataformas digitales y redes sociales. El pasado 30 de mayo, la empresa pagó un dividendo de 0.30 pesos por acción, monto que se mantuvo durante los últimos 14 años, según información corporativa. Antes de ese periodo, el dividendo superaba los 1.3 pesos por título. En el cuarto trimestre, los ingresos retrocedieron 4.4%, al pasar de 15,226 millones a 14,548 millones de pesos. No obstante, la pérdida neta mayoritaria se redujo a 7,681 millones de pesos, frente a los 9,858 millones reportados en el mismo periodo de 2024. El flujo operativo fue calificado como “mayor al estimado” por analistas de GBM. “El reporte es neutral, si bien mostró una expansión de 406 puntos base en los márgenes, generó flujo de efectivo negativo y registró una fuerte pérdida neta”, señalaron en una nota a clientes. Durante el año, la compañía invirtió 12,200 millones de pesos en capital, equivalente al 20.7% de sus ventas. “Esta inversión busca generar mayores retornos y nos permitió sumar cerca de 1.4 millones de adiciones brutas, además de modernizar 4.5 millones de viviendas con tecnología FTTH”, explicó la administración. Con ello, cerró 2025 con alrededor de 9 millones de viviendas —equivalentes al 45% de su cobertura total— con fibra hasta el hogar. En televisión de paga, la empresa comenzó a reportar, de manera consolidada, los negocios de Sky y Cable a partir del cuarto trimestre de 2025. Bajo esta nueva metodología, el segmento residencial cayó 1.8%, el satelital se contrajo 17.5% y el empresarial retrocedió 0.8%. En conjunto, los ingresos de Telecom disminuyeron 5.4%. De los 10 analistas que cubren la emisora, seis recomiendan compra y cuatro sugieren mantener, de acuerdo con datos de Bloomberg.