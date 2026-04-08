El empleo formal crece a cuentagotas y registró su peor primer trimestre desde el periodo enero-marzo de 2020, justo cuando arrancó el confinamiento por la pandemia de Covid-19. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los primeros tres meses de este año se crearon 207,604 empleos formales, una baja de prácticamente 9% en comparación con los primeros tres meses del año pasado, e incluso es el resultado más bajo desde el primer trimestre de 2020, cuando se crearon 61,501 empleos formales. Los factores detrás del lento crecimiento de empleo formal responden a factores como el bajo crecimiento económico, en particular a partir de la disminución de las expectativas de crecimiento económico del país, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. De acuerdo con la última encuesta entre especialistas del sector privado de Citi, la expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional de este año se redujo a 1.4%, mientras que en la edición de la segunda quincena de marzo, el consenso de 38 especialistas esperaban un alza de 1.5%. Otro factor que disminuye el dinamismo en la creación de empleos formales es la incertidumbre nacional e internacional. “Hay mucha incertidumbre y con la incertidumbre muchas empresas no se van a animar a contratar en la formalidad”, comentó la analista de Banco Base. Finalmente, la inversión fija bruta también se mantiene a la baja, lo que cierra el círculo vicioso que mantiene al país en una senda de crecimiento lento en materia de generación de empleos formales. En enero de este año, último dato disponible, la inversión fija bruta mostró una caída anual de 2.18%, y acumula 17 meses consecutivos de retrocesos, la peor racha desde el arranque de la Cuarta Transformación, es decir entre noviembre de 2018 y febrero de 2021, lo que equivale a 28 meses. El indicador se ubicó 9.61% por debajo de su máximo histórico, obtenido en julio de 2023. El resultado es todavía más alarmante cuando se revisa el registro de patrones afiliados al IMSS. En marzo de este año se registraron 28,168 patrones menos, en comparación con el mismo mes de 2025, lo que representó una baja de 2.69% y una racha de contracción de 21 meses, que solo es superada por el periodo comprendido entre abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando cayó 30 meses consecutivos.