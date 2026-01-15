En esta noticia
Los jubilados de México que cobran la Pensión Bienestar tendrán la posibilidad de acceder durante el jueves 15 y viernes 16 de enero a los montos de dinero que les corresponde por el primer bimestre del año.
El Banco del Bienestar confirmó que realizará los depósitos a los pensionados que cumplan los requisitos, por lo que una vez que vean acreditado su dinero, los beneficiarios tendrán la posibilidad de acercarse a las sucursales y retirar el dinero en efectivo.
¿Cuánto dinero se les depositará a los jubilados que cobran la Pensión Bienestar?
Desde comienzos de enero, el Banco del Bienestar se encuentra realizando los depósitos correspondientes a las distintas asistencias económicas que otorga el Gobierno mexicano, como la Pensión Bienestar para los Adultos Mayores.
Durante el transcurso del corriente mes, los beneficiarios recibirán en sus cuentas bancarias un total de 6,400 pesos, un monto superior al último que vieron acreditado.
Esto se debe a que el Gobierno de Claudia Sheinbaum dispuso un aumento a las pensiones a partir de 2026. Esta medida alcanza a otras categorías de la Pensión Bienestar, como Pensión Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y Programa Madres Trabajadoras, que perciben actualmente los siguientes montos:
- Pensión Discapacidad: 3,300 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.
- Programa Madres Trabajadoras: 3,300 pesos.
¿Quiénes podrán retirar su efectivo el jueves 15 y viernes 16 de enero?
A partir del jueves 15 y viernes 16 de enero, un grupo de jubilados tendrá la posibilidad de retirar sus depósitos de la Pensión para el Bienestar.
Durante estas fechas, la acreditación de la pensión se realizará a los pensionados del territorio que cumplan con el requisito establecido de apellido.
Cabe recordar que la dispersión de recursos se organiza por orden alfabético, lo que implica la asignación de una fecha de cobro concreta según la letra inicial de su primer apellido.
De esta manera, el calendario de pagos que difundió la entidad bancaria contempla transferencias de dinero a quienes se apelliden con las siguientes letras:
- Jueves 15 de enero: letra L.
- Viernes 16 de enero: letra M.
¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para ser parte de la Pensión Bienestar?
- Tener 65 años o más.
- Presentar acta de nacimiento.
- Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.
- Télefono de contacto celular y de casa.