La Secretaría del Bienestar abrió nuevas vacantes para conseguir empleo en México. El comunicado está dirigido a un cierto grupo de profesionales, quienes pueden acceder a salarios que van de 60,000 a más de 80,000 pesos mensuales.

En detalle, el organismo ofrece puestos de trabajo a las personas que cuente con trayectoria en política social, derecho, transparencia, administración pública y combate a la corrupción. Las oportunidades figuran en el sitio web del Gobierno de México .

La mayoría de los puestos corresponden a niveles de dirección y jefatura en la Ciudad de México, dentro de las áreas responsables de la planeación, supervisión y control interno de los programas sociales.

¿Qué puestos de trabajo ofrece la Secretaría del Bienestar?

Las posiciones más altas contemplan sueldos de entre 66,362 y 85,968 pesos mensuales brutos, dependiendo del cargo. A continuación, algunas de las vacantes destacadas son:

Dirección de Apoyo al Diseño de la Política Social – Sueldo de 85,968 pesos mensuales. Se busca personal con formación en economía, ciencias políticas, administración pública o matemáticas.

Dirección de Coordinación y Concertación para la Transparencia y Derechos Humanos – Salario de 66,362 pesos. Requiere licenciatura en Derecho y experiencia en normativa nacional.

Dirección de Combate a la Corrupción – Con una remuneración de 66,362 pesos, dirigida a profesionales en administración, derecho, economía, ingeniería o ciencias políticas.

Dirección de Análisis e Información Institucional – También con 66,362 pesos mensuales, enfocada en perfiles especializados en derecho y gestión jurídica.

Además, se ofrecen coordinaciones y jefaturas con sueldos de entre 40,000 y 55,000 pesos mensuales, orientadas a perfiles técnicos y administrativos con experiencia en la operación de programas sociales.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el Gobierno?

Quienes deseen trabajar para la Secretaría del Bienestar deberán cumplir con el paso a paso:

Registrarse en el portal TrabajaEn del Gobierno de México Completar una evaluación de conocimientos y habilidades Presentar la documentación que acredite su experiencia profesional y nivel académico

En total, la convocatoria contempla más de 20 lugares disponibles, con fechas de cierre variables según el puesto, todas bajo el esquema de contratación por concurso público.