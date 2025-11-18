El Banco de México (Banxico) ha dado a conocer a través de sus canales oficiales de comunicación cuáles son los billetes nacionales que podrían no aceptar los comercios ni las instituciones crediticias para realizar operaciones.

Particularmente, la entidad monetaria del territorio azteca puso el foco en los ejemplares que por distintos motivos pudieron haber sido manchados. Ante este escenario, desde el organismo público informaron que algunos de ellos podrían no ser aceptados si cuentan con una característica particular. Para más detalles, se aconseja checar la siguiente información.

¿Cuáles son los billetes de 500 y 1,000 pesos que no aceptarán los bancos?

A través de la cuenta oficial que posee el Banxico en la red social X, se dio a conocer un aviso en torno a los billetes que circulan en el mercado y poseen algún tipo de mancha.

Particularmente aquellos que se encuentren manchados con grasa, aceite, pintura o tinta, entre otros, el Banxico advierte que conservan su valor siempre y cuando sea evidente que no han sido manchados intencionalmente, con la intención de ocultar algún mensaje de tipo religioso, político o comercial o bien, para forzar su deterioro .

Caso contrario, los comercios e instituciones crediticias podrían no aceptar operaciones realizadas con estos ejemplares.

¿Qué otros billetes de 500 y 1,000 pesos no son tomados como válidos?

El Banxico establece una serie de exigencias en lo que respecta a los billetes que circulan en el mercado mexicano, además de que permanezcan en perfectas condiciones.

En la lista de avisos que difundió la entidad, se alertó a la población sobre una serie de características importantes con las que deben contar los billetes de 500 y 1,000 pesos pertenecientes a la familia G para que puedan ser aceptados por los comercios y bancos.

Concretamente, el Banxico enlista 3 factores de suma importancia:

Hilo dinámico : los ciudadanos deben prestar atención al movimiento.

Denominación : al mover el billete, la denominación cambia de color.

Folios: los ejemplares deben tener dos folios idénticos.

Si los billetes de 500 y 1,000 pesos no cumplen con al menos una de las características anteriormente mencionadas, pueden no ser considerados válidos para realizar transacciones.