El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que los pensionados que cotizaron bajo la Ley 73 pueden recuperar los fondos acumulados en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit, incluso si nunca utilizaron un crédito de vivienda. Muchos beneficiarios desconocen que esos recursos les pertenecen y siguen vigentes para reclamarse. Este 2026 se reforzó la colaboración entre ambas instituciones para facilitar el trámite, que ya no requiere intermediarios, es gratuito y puede realizarse parcialmente en línea o en los Centros de Servicio del Infonavit. Los pensionados bajo la Ley 73 —quienes cotizaron antes del 1 de julio de 1997— pueden recuperar todo en una sola exhibición: Hay dos vías disponibles. La primera es a través de la Afore, que entrega las Subcuentas de Vivienda 92 y 97. El Fondo de Ahorro 1972–1992 requiere un trámite complementario directo ante el Infonavit. La segunda es acudir directamente al Infonavit, de forma presencial o en línea con e-firma, y recuperar todos los fondos en un solo proceso. Una vez aprobada la solicitud, el instituto tiene un máximo de 10 días hábiles para realizar el depósito. Para iniciar el trámite se necesita la resolución de pensión emitida por el IMSS, no tener crédito vigente con el Infonavit y estar inscrito en una Afore. Es indispensable que el nombre, CURP, RFC y Número de Seguridad Social coincidan entre todas las instituciones involucradas; cualquier discrepancia debe corregirse antes de comenzar el proceso. También se requiere un estado de cuenta bancario reciente, de no más de dos meses, con CLABE interbancaria. No existe fecha límite para reclamar los recursos, aunque quienes lleguen a los 70 años sin tramitarlo recibirán un aviso; de no atenderlo, los fondos podrían transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, aunque seguirán siendo reclamables.