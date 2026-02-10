El Gobierno de México confirmó la entrega de un depósito extra de 3,300 pesos, un anuncio que ya genera fuerte interés entre la población. El apoyo económico no será automático ni universal: estará dirigido a mexicanos de entre 30 y 64 años que cumplan con una condición específica definida por las autoridades. El pago forma parte de un programa social vigente y se realizará de manera directa, conforme al calendario oficial establecido. El apoyo económico está destinado a hombres y mujeres de entre 30 y 64 años que formen parte del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. El beneficio aplica únicamente para quienes cuentan con una discapacidad permanente. Este apoyo económico busca garantizar un ingreso básico para un sector de la población que enfrenta mayores barreras económicas y sociales. De acuerdo con la información oficial, el depósito se otorga a personas que ya están registradas en el padrón del programa social y que cumplen con los criterios establecidos por las autoridades federales. La condición indispensable para recibir el depósito de 3,300 pesos es contar con una discapacidad permanente debidamente acreditada y encontrarse dentro del rango de edad establecido. Las autoridades aclararon que el apoyo económico se entrega de manera directa, sin intermediarios, a través de los mecanismos oficiales del Banco del Bienestar. Quienes no cumplan con esta condición específica no podrán acceder al depósito, incluso si se encuentran dentro del rango de edad señalado.