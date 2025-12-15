El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido un comunicado destinado a todos los contribuyentes del país en el marco de su lucha contra la evasión fiscal y la corrupción.

Ante la información que ha circulado en el último tiempo a través de distintos medios sobre un supuesto accionar que llevará a cabo el organismo en contra de los que incumplan la normativa, las autoridades decidieron emitir una misiva al respecto.

Es de suma importancia que los habitantes del país cumplan con sus obligaciones fiscales para evitar sanciones a futuro. Al respecto, la lista de trámites que deben llevar a cabo se encuentra publicada en el calendario web del SAT. Checa todos los detalles.

¿Cuáles son los trámites con los que deben cumplir los contribuyentes?

El SAT mantiene fijado en su plataforma oficial de comunicación un calendario interactivo a partir del cual se dan a conocer cuáles son las gestiones con las que deben cumplir los contribuyentes -según el caso- y la fecha límite para realizarlas.

El SAT confirmó si llevará a cabo un congelamiento masivo de cuentas bancarias. (Foto: Archivo).

En este sentido, el organismo fiscal establece el próximo 17 de diciembre como el último día del mes para llevar a cabo los siguientes trámites:

1. Presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos. Régimen Simplificado de Confianza

Hasta el día 17 del mes, los contribuyentes que el entero de retenciones del impuesto al valor agregado. Pago provisional mensual de ISR. Entero de retenciones por salarios y asimilados a salarios.

2. Presenta tus pagos mensuales o definitivos de personas físicas por actividades empresariales y profesionales

Entero de retenciones del Impuesto al Valor Agregado. Declarar mensualmente el Impuesto al Valor Agregado, pago provisional del Impuesto sobre la Renta, e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios propio o retenido, enterando tus pagos provisionales o definitivos.

3. Presentar la declaración mensual de empresas del Régimen General de Ley

Presenta hasta el día 17 del mes las declaraciones de retenciones de IVA e ISR por salarios o asimilados, pagos definitivos y provisionales de ISR e IVA y la Declaración definitiva del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

4. Presentar la declaración mensual de empresas con fines no lucrativos

Las declaraciones de retenciones de IVA e ISR por salarios o asimilados, pagos definitivos y provisionales de ISR e IVA deberán ser presentadas antes del 17 de diciembre.

5. Presentar la declaración mensual del Régimen de las Sociedades Cooperativas

Presenta hasta el día 17 de diciembre las declaraciones mensuales de ISR, IVA, IEPS, así como el entero mensual de las retenciones del ISR o IVA, de las sociedades cooperativas de consumo, ahorro y préstamo

6. Presentar la declaración mensual de empresas del sector primario

Hasta el día 17 del mes tendrán tiempo para presentar las declaraciones mensuales de ISR e IVA, así como también las retenciones de ISR por sueldos y salarios si tienes trabajadores.

En caso de ser empresa que integra a otras personas por quienes cumples obligaciones, declara el ISR e IVA por cuenta de tus integrantes. Recuerda que este vencimiento no te aplica si optaste por presentar las declaraciones de forma semestral.

7. Presentar la declaración mensual del Régimen Simplificado de Confianza para empresas

Presenta hasta el día 17 del mes las declaraciones de retenciones de IVA e ISR por salarios o asimilados, pagos definitivos y provisionales de ISR e IVA.

8. Presentar la declaración mensual del Régimen de los Coordinados

Los contribuyentes tendrán como último día el próximo 17 de diciembre para declaraciones del ISR e IVA, así como el pago provisional de retenciones de ISR por sueldos y salarios.

Comunicado del SAT: ¿congelan cuentas bancarias?

Uno de los últimos avisos que emitió el SAT a través de sus canales oficiales de comunicación estuvo dirigido a los contribuyentes del país ante una información que circuló en distintos medios sobre un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias.

Concretamente, el SAT anunció que no lleva a cabo ningún tipo de mecanismo masivo para congelar cuentas bancarias, ni tiene un calendario generalizado ni arbitrario de visitas domiciliarias, como se ha señalado en los últimos días.