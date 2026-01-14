El IMSS confirmó aumento para los pensionados del Seguro Social en México

El salario mínimo en México tendrá un nuevo aumento en 2026, el cual impactará positivamente en los ingresos de miles de trabajadores. Sin embargo, esto no se refleja en los programas sociales, como los que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Es importante aclarar que las pensiones del IMSS no se actualizan con base en el salario mínimo, sino conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y a los índices de inflación. No obstante, los adultos mayores inscriptos en la Seguridad Social podrán cobrar más dinero por un beneficio exclusivo del organismo.

Pensionados del IMSS tendrán aumento por Asignaciones Familiares en México

Conoce los detalles de esta alternativa y cobra el dinero correspondiente, en caso de aplicar. Ten en cuenta las condiciones vigentes a nivel nacional.

¿Cómo puedo aumentar el monto de mi pensión?

El IMSS dio a conocer que durante 2026 algunos pensionados podrán acceder de manera legal a un incremento de hasta 15% en su apoyo económico. Este beneficio se otorga a través del esquema de Asignaciones Familiares, previsto en la Ley del Seguro Social, y aplica únicamente para quienes puedan comprobar que un familiar depende económicamente de su ingreso como pensionado.

Este apoyo está dirigido a personas jubiladas bajo los siguientes esquemas:

Régimen de la Ley del Seguro Social de 1973

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada

Pensión por Vejez

Para este año, el organismo simplificó los trámites con el fin de facilitar el acceso a este beneficio, cuyo porcentaje puede variar según cada situación particular.

Cabe destacar que el incremento no se otorga de manera automática ni es igual para todos los pensionados. Esto es porque el monto depende del número de dependientes y de las condiciones específicas de cada caso.

¿Cómo puedo solicitar el aumento de la Asignación Familiar?

Para iniciar el trámite, los pensionados que cumplan con los requisitos deberán acudir personalmente a una clínica o subdelegación del IMSS y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses)

Actas de nacimiento que acrediten el parentesco con el pensionado

Constancia escolar vigente (en caso de hijos estudiantes)

Certificado médico del IMSS (si se trata de hijos con discapacidad)

Documento que compruebe la dependencia económica del familiar

Para dar seguimiento al proceso o resolver dudas, las autoridades ponen a disposición la línea telefónica 800 623 23 23, opción 3, donde personal capacitado ofrece orientación personalizada.

¿Qué son las asignaciones familiares en la pensión IMSS?

Las asignaciones familiares consisten en aumentos porcentuales que se suman a la pensión base y se otorgan a los pensionados que demuestran tener familiares que dependen económicamente de ellos.

El propósito de este beneficio es incorporar las responsabilidades económicas del núcleo familiar dentro del cálculo de la asistencia. A diferencia de los incrementos generales, estas se conceden de forma individual y en proporción al número y tipo de dependientes reconocidos oficialmente.