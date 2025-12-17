El inicio de 2026 traerá una coincidencia importante en los calendarios de pago de pensiones en México. Algunos adultos mayores recibirán dos depósitos diferentes durante el primer mes del año, generando dudas sobre quiénes serán los beneficiarios. La clave está en la combinación de apoyos que recibe cada persona.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no otorgará pagos dobles en enero. Sin embargo, este apoyo bimestral coincidirá temporalmente con los depósitos mensuales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creando así la situación de doble pago para ciertos beneficiarios.

Quienes recibirán pago doble en enero

Quienes recibirán depósitos por duplicado serán exclusivamente las personas que cuentan con una pensión laboral activa del IMSS o ISSSTE y que además estén inscritas en la Pensión para el Bienestar. Los recursos se entregarán de manera separada, cada uno bajo sus propias reglas y montos, pero coincidirán en fechas durante enero.

Cuál es el calendario de pagos IMSS e ISSSTE en enero

El Instituto Mexicano del Seguro Social realizará el depósito correspondiente a enero 2026 el viernes 2 de enero, ya que el día 1 es inhábil por Año Nuevo. Este pago corresponde a la pensión mensual de quienes cumplen requisitos en los esquemas de vejez, cesantía en edad avanzada e invalidez establecidos en la Ley del Seguro Social.

Los recursos del IMSS se transfieren directamente a las cuentas bancarias registradas por los pensionados mediante instituciones financieras autorizadas. La política del instituto es dispersar los pagos al inicio de cada mes, ajustando únicamente cuando el calendario coincide con días no laborables.

El ISSSTE también realizará su primer depósito del año el 2 de enero de 2026. Aunque habitualmente efectúa los pagos el último día hábil del mes anterior, para enero se contempla esta fecha considerando el calendario oficial. Adicionalmente, los pensionados del ISSSTE recibirán en enero la segunda parte del aguinaldo, que equivale aproximadamente a 40 días de pensión anual divididos en dos exhibiciones.

Cuándo será el primer pago de Pensión para el Bienestar

La Secretaría de Bienestar dispersará paralelamente el primer pago bimestral de 2026 de la Pensión para el Bienestar, programa dirigido a personas de 65 años o más registradas en el padrón oficial. Este apoyo económico correspondiente al periodo enero-febrero se entregará durante los primeros días del mes, conforme a un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido.

Estos pensionados recibirán pago doble en enero

La dispersión se realiza principalmente a través de las Tarjetas del Banco del Bienestar, aunque algunos beneficiarios reciben el recurso mediante otras instituciones bancarias autorizadas. El calendario detallado se publica con anticipación para informar las fechas exactas de cobro y evitar aglomeraciones en sucursales.

Es fundamental aclarar que estos depósitos son completamente independientes entre sí. No se trata de un ajuste, incremento adicional o modificación en los montos habituales de ningún programa. Cada institución opera con calendarios y reglas distintas, por lo que los recursos no se unifican ni se entregan en un solo pago. Las personas que reciben únicamente uno de estos apoyos verán reflejado solo el pago correspondiente a su programa, y se recomienda seguir los avisos oficiales de cada institución.