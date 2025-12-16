En esta noticia

De cara al inicio de 2026, el Gobierno confirmó un cambio significativo en el calendario de pagos de la jubilación. Algunos adultos mayores cobrarán más tarde de lo habitual, dado el feriado del 1 de enero.

Para enero de 2026, ambas instituciones ya dieron a conocer su cronograma oficial y confirmaron que el pago inicial se realizará el viernes 2 de enero, ya que el 1 de enero es día inhábil por la celebración de Año Nuevo.

El ISSSTE confirmó cambios en el calendario de pagos de enero de 2026
El ISSSTE confirmó cambios en el calendario de pagos de enero de 2026

Aunque la fecha será la misma, el monto no será igual para todos. Las personas pensionadas del ISSSTE recibirán un ingreso extra correspondiente a la segunda parte del aguinaldo, mientras que quienes cobran por el IMSS solo verán reflejado el pago habitual de su apoyo mensual.

Calendario de pagos de la jubilación en enero de 2026

Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizarán el depósito de la pensión de enero el viernes 2 de enero de 2026, debido a que el jueves 1 es inhábil y las operaciones bancarias se recorren al siguiente día hábil.

¿Qué pensionados cobrarán más dinero en 2026?

Además de la pensión mensual, los adultos registrados en el ISSSTE recibirán en enero de 2026 la segunda parte del aguinaldo. Este beneficio forma parte del esquema anual equivalente a 40 días de pensión, dividido en dos partes:

  • Una de 20 días que se entrega en noviembre
  • Otra de 20 días programada para enero

El monto depende del importe individual de cada pensión.

En el caso del IMSS, no se contempla el pago de aguinaldo, por lo que este ingreso extra aplica únicamente para el ISSSTE.

¿Cómo arreglar lo de la pensión?

Si bien los pagos suelen realizarse conforme al calendario, pueden presentarse retrasos. En ese caso, es necesario contactar de inmediato a la institución correspondiente.

IMSS

  • Teléfono: 800 623 23 23
  • Opción 3: Atención a pensionados
  • También es posible acudir a la Subdelegación o a la Unidad de Medicina Familiar

ISSSTE

  • Módulos de atención al derechohabiente
  • Buzón Virtual de Atención
  • Teléfono: 55 4000 1000

Ten en cuenta que el reporte de cualquier problema permite que el trámite se atienda y el pago se regularice con mayor rapidez. Por este motivo, es importante contactarse con las autoridades correspondientes.