El Servicio de Administración Tributaria (SAT) activó una actualización clave en su plataforma digital y el mensaje está dirigido directamente a quienes realizan operaciones de comercio exterior. No se trata de un nuevo impuesto, sino de una señal operativa que marca el inicio de una etapa más estricta en el cumplimiento de obligaciones aduaneras. En la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM) ya aparecen disponibles nuevos materiales de apoyo vinculados con la Manifestación de Valor, un documento esencial para declarar correctamente el valor de las mercancías que ingresan al país. El ofrecimiento de estos recursos se da en un contexto en que la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) se volverá exigible a partir de los próximos meses, lo que coloca a importadores y agentes aduanales frente a una obligación que pronto será completamente obligatoria. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que ya están disponibles en VUCEM documentos de apoyo para facilitar la transmisión de la Manifestación de Valor. Entre los materiales publicados se encuentran: La Manifestación de Valor es el formato mediante el cual se declara el valor real de las mercancías importadas. Su correcta transmisión es indispensable para determinar adecuadamente impuestos y contribuciones en operaciones de comercio exterior. A partir del 1 de abril de 2026, la transmisión de la Manifestación de Valor Electrónica será exigible, por lo que el SAT recomienda revisar con anticipación los lineamientos y procedimientos técnicos en VUCEM. Con la publicación de estos documentos en VUCEM, quienes deben cumplir con la Manifestación de Valor (MV) obtienen dos ventajas centrales. La primera de ellas tiene que ver con la reducción de errores en la transmisión. Los manuales detallan paso a paso cómo generar el folio, en qué momento enviar la información y cómo declararla correctamente en lo que se pide, lo que disminuye riesgos de rechazos o inconsistencias. La segunda es la mayor certeza jurídica y operativa. Al cumplir en tiempo y forma con la MV, las empresas evitan posibles sanciones y retrasos en el despacho aduanero, además de fortalecer la trazabilidad de sus operaciones. La autoridad fiscal refuerza así la digitalización del comercio exterior, colocando a la Manifestación de Valor y a VUCEM en el centro del nuevo esquema de cumplimiento electrónico que será obligatorio durante 2026.