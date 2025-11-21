En México, es común que muchas personas mantengan cuentas en diversos bancos, ya sea para diversificar sus fondos o para beneficiarse de distintos servicios financieros.

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia que podría afectar a miles de clientes. Según el organismo fiscal, si no se justifican de manera adecuada, podrían ser interpretadas como ingresos no declarados, lo que generaría complicaciones con Hacienda por presunta evasión de impuestos.

En detalle, el SAT lanzó un comunicado dirigido especialmente a clientes de BBVA y Banamex, recomendando tener precaución con las transferencias entre cuentas propias, ya que durante este mes podrían representar un riesgo fiscal si no se gestionan adecuadamente.

¿Puede el SAT embargar cuentas bancarias?

El artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación establece que ciertos movimientos entre cuentas del mismo titular pueden ser considerados ingresos sujetos a fiscalización. En consecuencia, la autoridad fiscal tiene la facultad de requerir aclaraciones sobre el origen del dinero transferido, especialmente en situaciones donde los montos sean significativos o no exista un registro claro de su procedencia.

Sugerencias del SAT para realizar transferencias de dinero

El organismo fiscal aconseja a los clientes de BBVA y Banamex proceder con cautela y claridad al realizar transferencias entre cuentas a su nombre. Es esencial contar con la documentación que respalde el origen de los ingresos involucrados en dichas operaciones para evitar posibles observaciones fiscales.

Si no es posible evitar este tipo de movimientos, se recomienda usar descripciones específicas y verídicas en el concepto de la operación. Esto contribuye a mantener la transparencia y disminuye el riesgo de que el SAT detecte irregularidades que puedan interpretarse como evasión o manejo irregular de recursos.

Además, se sugiere no exceder los 15,000 pesos por operación, ya que montos superiores podrían activar alertas dentro del sistema de monitoreo. Ante anomalías, se inician revisiones o auditorías, especialmente a quienes operan con cuentas de estos bancos.