El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó la implementación de un programa extraordinario para condonar hasta el 100% de intereses, recargos y actualizaciones a dependencias y entidades públicas con adeudos por cuotas y aportaciones. El beneficio incluirá los adeudos correspondientes a 2023, 2024 y 2025, siempre que cubran el monto principal en 2026 y en un solo pago. Dicha disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que cuenta con carácter institucional. Cabe destacar que la medida tiene como objetivo facilitar la regularización financiera de los entes públicos, reducir su presión presupuestal y reforzar al mismo tiempo los servicios médicos, prestaciones y el sistema de pensiones del Instituto. De acuerdo con el Acuerdo 7.1392.2025, el ISSSTE podrá disminuir hasta el 100% de los siguientes conceptos: El descuento será proporcional al capital cubierto, siempre que: A continuación, quienes pueden acceder al programa del ISSSTE: También podrán incorporarse entidades locales que ya tengan convenios de regularización vigentes, los cuales podrán ajustarse o incluso cancelarse para acogerse a este nuevo esquema. Hay casos excluidos del beneficio y son los siguientes: Para gozar de este beneficio es necesario que los pagos se efectúen de la siguiente manera: Este año representa una oportunidad clave para que las entidades con adeudos se pongan al día sin cubrir intereses ni recargos, lo que representa un ahorro considerable.