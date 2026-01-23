La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Virgo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este viernes

En los próximos días, se resolverán antiguos problemas familiares. La idea de una reconciliación te traerá felicidad. De hecho, harás todo lo posible para facilitar el proceso. Tomarás la iniciativa al comunicarte de manera directa, pero con tacto.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy, las personas de Virgo tendrán una suerte especial en el amor, ya que la energía cósmica favorecerá la conexión emocional. Este día, se sentirán especialmente compatibles con los signos de Tauro, lo que les permitirá disfrutar de momentos románticos y profundos.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este viernes?

La suerte en el trabajo para Virgo se verá influenciada por la resolución de antiguos problemas familiares. Esta reconciliación te brindará felicidad y motivación, lo que te llevará a tomar la iniciativa en tus tareas laborales, comunicándote de manera directa y con tacto.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo debe prestar atención a su salud manteniendo una dieta equilibrada y haciendo ejercicio regularmente. Es importante que se tome tiempo para relajarse y reducir el estrés, ya que tiende a ser perfeccionista. Incorporar prácticas de bienestar, como la meditación o el yoga, puede ayudar a mantener su equilibrio físico y mental.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Virgo

1. Mantén una actitud positiva hacia la reconciliación familiar.

2. Comunica tus sentimientos de manera directa y con tacto.

3. Facilita el proceso mostrando disposición para resolver conflictos.

Conocer la predicción del horóscopo diariamente puede ofrecer una guía valiosa para enfrentar los retos y oportunidades que la vida presenta. Estar al tanto de lo que los astros tienen reservado puede ser la clave para tomar decisiones más acertadas y vivir con mayor plenitud. No pierdas la oportunidad de descubrir lo que el futuro tiene preparado para ti.