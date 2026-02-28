La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Las personas que nacieron bajo el signo de Sagitario este sábado tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. No te sorprendas si te llevas una decepción con un amigo en quien habías puesto tu confianza y que ahora te traiciona. A pesar de que te presente razones que parecen lógicas, hay algo que no te está revelando porque teme que la verdad te cause dolor. Solo tú puedes profundizar en el asunto y descubrir la realidad. Hoy, las personas de Sagitario tendrán una suerte especial en el amor, ya que la energía cósmica favorecerá encuentros apasionados y momentos de conexión profunda. Este día, su compatibilidad será especialmente fuerte con los signos de Aries y Leo, lo que promete una jornada llena de romance y alegría. La suerte en el trabajo para Sagitario puede verse afectada por decepciones en relaciones de confianza. Un amigo cercano podría traicionarte, presentando razones que parecen lógicas, pero que ocultan una verdad que teme lastimarte. Es fundamental que indagues en la situación para descubrir la realidad detrás de las apariencias. Sagitario debe prestar atención a su salud manteniendo una dieta equilibrada y realizando ejercicio regularmente. Es importante que evite el estrés y busque momentos de relajación, ya que su energía puede ser intensa. Además, es recomendable que se mantenga hidratado y realice chequeos médicos periódicos para prevenir cualquier problema. 1. Mantén la calma y no reacciones impulsivamente ante la decepción. 2. Reflexiona sobre la situación y busca la verdad detrás de las acciones de tu amigo. 3. Confía en tu intuición y no temas profundizar en tus sentimientos. Conocer la predicción del horóscopo cada día puede ofrecer una guía valiosa para enfrentar los retos y oportunidades que se presenten. Estar al tanto de lo que los astros tienen reservado puede ser la clave para tomar decisiones más acertadas y vivir con mayor plenitud. No pierdas la oportunidad de descubrir lo que el futuro tiene preparado para ti.