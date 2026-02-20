Este viernes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Tus amigos comenzarán a hacerte a un lado si continúas con esa actitud egocéntrica. Es momento de que te moderes. No sería sorprendente que te enteres de que alguien está hablando negativamente de ti. Conversa con esa persona para resolverlo, pero evita confrontaciones, ya que eso podría perjudicarte. Hoy, las personas de Libra tendrán una suerte especial en el amor, ya que la energía cósmica favorecerá las conexiones emocionales. Este día, se sentirán especialmente compatibles con los signos de Acuario, lo que les permitirá disfrutar de momentos románticos y significativos. La suerte en el trabajo para Libra puede verse afectada por su actitud egocéntrica, lo que podría llevar a que sus amigos se alejen. Es importante moderarse y resolver conflictos de manera pacífica, ya que las confrontaciones podrían perjudicar su situación laboral. Libra debe cuidar su salud manteniendo un equilibrio en su dieta, realizando ejercicio regularmente y gestionando el estrés a través de actividades que le gusten, como la meditación o el yoga. Es importante que preste atención a su bienestar emocional y busque apoyo cuando lo necesite. 1. Modera tu actitud egocéntrica para mantener a tus amigos cerca. 2. Conversa con quienes hablen negativamente de ti para resolverlo. 3. Evita confrontaciones que puedan perjudicarte. Con cada nuevo día, las estrellas ofrecen una guía única que puede iluminar el camino hacia decisiones más acertadas. Mantenerse al tanto de la predicción del horóscopo no solo enriquece la jornada, sino que también permite descubrir oportunidades y desafíos que el universo tiene reservados. La curiosidad por el futuro puede ser el primer paso hacia un día más pleno.