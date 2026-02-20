La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. No significa que el desamor entre en tu vida, al menos no de forma inevitable, pero hoy habrá algunos desacuerdos que, en algún momento, necesitarás aclarar. La decisión de que el amor vuelva a fluir entre ustedes está en tus manos: ama sin condiciones. Hoy, las personas de Leo tendrán una suerte especial en el amor, ya que su carisma y energía atraerán a quienes les rodean. Este día, serán especialmente compatibles con los signos de Aries y Sagitario, lo que podría llevar a momentos apasionados y conexiones significativas. La suerte en el trabajo para Leo puede verse afectada por algunos desacuerdos que necesitarás aclarar. Aunque no significa que el desamor entre en tu vida, es importante tomar decisiones que permitan que la armonía y la colaboración fluyan nuevamente. La clave está en actuar con amor y sin condiciones en tus relaciones laborales. Leo debe cuidar su salud manteniendo una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio regularmente y durmiendo lo suficiente. También es importante que se hidrate adecuadamente y evite el estrés, dedicando tiempo a actividades que le relajen y le hagan feliz. - Aclara los desacuerdos a tiempo. - Mantén una actitud abierta al amor. - Ama sin condiciones. Con cada nuevo día, las estrellas ofrecen una guía única que puede iluminar el camino hacia decisiones más acertadas. Mantenerse al tanto de la predicción del horóscopo no solo enriquece la jornada, sino que también permite descubrir oportunidades y desafíos que el universo tiene reservados. La curiosidad por el futuro puede ser el primer paso hacia un día más pleno.