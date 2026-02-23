La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta lunes, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. No demostrarás mucha comprensión hacia tu pareja. Tienen un asunto importante que afecta a ambos y en el que no logran llegar a un consenso. Escucha sus argumentos sin prejuicios y, sobre todo, evita hacer comentarios hirientes que solo buscan lastimar. Hoy, las personas de Leo tendrán una suerte especial en el amor, ya que su carisma y energía atraerán a quienes les rodean. Este día, serán especialmente compatibles con los signos de Sagitario, lo que promete momentos apasionados y llenos de conexión emocional. La suerte en el trabajo para Leo puede verse afectada por su capacidad para escuchar y comprender a los demás. En momentos de desacuerdo, es crucial que evite comentarios hirientes y se enfoque en encontrar un consenso, lo que no solo beneficiará su entorno laboral, sino también su relación personal. Leo debe cuidar su salud manteniendo una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio regularmente y durmiendo lo suficiente. También es importante que se hidrate adecuadamente y evite el estrés, dedicando tiempo a actividades que le gusten y le relajen. 1. Escucha con atención los argumentos de tu pareja. 2. Mantén la calma y evita comentarios hirientes. 3. Busca un espacio para el diálogo sin prejuicios. Conocer la predicción del horóscopo cada día puede ofrecer una guía valiosa para enfrentar los retos y oportunidades que se presenten. Estar al tanto de lo que los astros tienen reservado puede ser la clave para tomar decisiones más acertadas y vivir con mayor plenitud. No pierdas la oportunidad de descubrir lo que el futuro tiene preparado para ti.