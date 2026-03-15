Este lunes, 16 de marzo de 2026, la Iglesia católica celebra a Santo Patriarca Abraham, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras, Santo Patriarca Abraham es el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas y un gran profeta del Antiguo Testamento. Abraham es considerado el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su figura es fundamental en la historia de estas tradiciones, ya que se le reconoce como el primer creyente en un solo Dios, estableciendo así las bases de la fe monoteísta. En el Antiguo Testamento, Abraham es presentado como un gran profeta que recibió la promesa de Dios de que sería el padre de una gran nación. Esta promesa se cumplió a través de su hijo Isaac y, posteriormente, de su nieto Jacob, quien se convirtió en el patriarca de los israelitas. La vida de Abraham está marcada por su obediencia y fe en Dios, lo que lo convierte en un modelo a seguir para los creyentes de las tres religiones. Su historia, que incluye momentos de prueba y sacrificio, resuena en las enseñanzas y narrativas de judíos, cristianos y musulmanes, consolidando su legado espiritual. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 16 de marzo de 2026 se conmemora la festividad de varios santos en el calendario litúrgico. Entre ellos se encuentra Santa Eusebia, quien vivió en el siglo VII y es recordada por su dedicación y fe inquebrantable. Su vida es un ejemplo de devoción y servicio a la comunidad, inspirando a muchos a seguir su camino espiritual.Otro de los santos que se celebra en esta fecha es San Heriberto, del siglo XI. Este destacado religioso es conocido por su labor en la reforma de la iglesia y su compromiso con la educación y el bienestar de los necesitados. Su legado perdura en la historia de la iglesia y su festividad es una oportunidad para reflexionar sobre su impacto.Además, se recuerda a San Juan Sordi, del siglo XII y a San Julián de Anazarbo y San Papas, ambos del siglo IV. Estos santos, cada uno con su propia historia y contribuciones, son homenajeados en este día, recordando la riqueza de la tradición cristiana y la importancia de la fe en la vida de los creyentes.