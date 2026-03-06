Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santas Felicidad y Perpetua que se recuerda cada 7 de marzo. Santas Felicidad y Perpetua fueron mártires cristianas que vivieron en el siglo III, durante el reinado del emperador Septimio Severo. Ambas fueron arrestadas en Cartago junto con otros jóvenes catecúmenos por su fe. Perpetua, una matrona de aproximadamente veinte años, era madre de un niño de pecho, mientras que Felicidad, su sierva, estaba embarazada en ese momento. La historia de estas santas es notable por su valentía y fe inquebrantable. A pesar de las circunstancias adversas, Felicidad se mostró alegre ante la posibilidad de ser martirizada, incluso en el momento de su parto. Su fortaleza y determinación reflejan un profundo compromiso con sus creencias cristianas, desafiando las leyes que las protegían debido a su condición. Finalmente, tanto Perpetua como Felicidad fueron llevadas al anfiteatro, donde enfrentaron su destino con una actitud serena y valiente. Su legado perdura en la historia del cristianismo, simbolizando la fe y el sacrificio de aquellos que se mantuvieron firmes en sus creencias ante la persecución. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de esta santa es replicar su fe por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 7 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Ardón Esmaragdo, un santo del siglo IX conocido por su vida de austeridad y dedicación a la fe. Su legado perdura en la devoción de muchos fieles que lo veneran como un modelo de virtud y entrega espiritual. Entre los santos que se conmemoran en esta fecha se encuentra San Pablo el Simple, un santo del siglo IV que es recordado por su sabiduría y humildad. Su vida es un ejemplo de cómo la fe puede transformar la existencia humana, inspirando a generaciones a seguir su camino de sencillez y amor al prójimo. Asimismo, se celebran otros santos como San Juan Bautista Nam Chong-sam del siglo XIX, San Leónidas Fëdorov del siglo XX, San Gaudioso del siglo V y Santa Teresa Margarita Redi del siglo XVIII, así como San Pablo de Prusa del siglo IX. Cada uno de ellos aporta una rica historia de fe y devoción que continúa resonando en la vida de los creyentes en la actualidad.