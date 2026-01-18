Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Prisca que se recuerda cada 18 de enero.

Santoral del día | Santa Prisca (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Prisca?

Santa Prisca, también conocida como Priscila, es una figura venerada en la tradición cristiana, especialmente en Roma, donde se le conmemora el 18 de enero. Su nombre está asociado a una basílica en la colina del Aventino, construida antes del año 499. En la literatura neotestamentaria, se mencionan a Prisca y Priscila, destacando la valentía de una de ellas al arriesgar su vida por la defensa del Apóstol San Pablo. Su historia se entrelaza con elementos de verdad y ficción, lo que la convierte en un símbolo de fe y resistencia.Nacida en Roma en el seno de una familia ilustre, Prisca fue arrestada a los 13 años por ser cristiana. El juez, al ver su juventud, intentó persuadirla para que renunciara a su fe, sugiriéndole que ofreciera incienso ante el templo de Apolo. Sin embargo, con firmeza, ella declaró su lealtad a Jesucristo, mostrando una determinación que sorprendió a sus captores. A pesar de las presiones y los intentos de sus conocidos por disuadirla, Prisca se mantuvo firme en su decisión de no renunciar a su fe.Finalmente, Prisca fue ejecutada, siendo decapitada fuera de la ciudad. Su sepulcro se encuentra en Via Ostia y sus reliquias son conservadas en la iglesia que lleva su nombre en Roma. A lo largo de los siglos, su historia ha sido adornada con leyendas, pero lo que realmente resalta es su inquebrantable fidelidad a Cristo, incluso ante la muerte, convirtiéndola en un ejemplo de valentía y devoción para los cristianos.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de esta santa es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el domingo, 18 de enero de 2026

El 18 de enero de 2026, se conmemoran varios santos y beatos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra San Deicolo, un santo del siglo VII, conocido por su dedicación y servicio a la comunidad. También se recuerda al Beato Facio, del siglo XIII, cuya vida estuvo marcada por la fe y la caridad.La celebración incluye a la Beata Beatriz II de Este, también del siglo XIII y a Santa Margarita de Hungría, una figura importante en la historia de la espiritualidad cristiana del mismo siglo. Además, se honra a la Beata Cristina Ciccarelli del siglo XVI y a la Beata Regina Protmann del siglo XVII, quienes vivieron vidas ejemplares de devoción y servicio.Por último, el 18 de enero también se recuerda a San Volusiano, un santo del siglo V y a las Beatas María Teresa Fasce y San Jaime Hilario Barbal, ambos del siglo XX. Estas celebraciones son una oportunidad para reflexionar sobre el legado de estos santos y beatos en la fe cristiana.

La oración para Santa Prisca:

Oración a Santa Prisca: "Santa Prisca, tú que fuiste fiel a Cristo hasta el final, intercede por nosotros para que seamos valientes en nuestra fe y perseverantes en nuestras pruebas. Amén."