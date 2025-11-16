Este domingo, 16 de noviembre de 2025, la Iglesia católica celebra a Santa Margarita de Escocia, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personas beatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,Santa Margarita de Escocia, nacida en Hungría y esposa de Malcolm III, destacó por su generosidad hacia los pobres y su dedicación al bien del reino y de la Iglesia.

¿Quién fue Santa Margarita de Escocia?

Santa Margarita de Escocia, originaria de Hungría, se convirtió en una figura clave en la historia de Escocia al casarse con Malcolm III, rey del país. Su matrimonio no solo unió dos naciones, sino que también fortaleció la influencia de la Iglesia en el reino. Juntos, tuvieron ocho hijos, lo que consolidó aún más su legado dinástico.

Como reina, Santa Margarita se destacó por su dedicación al bienestar del reino y de la Iglesia. Su compromiso con la fe se manifestaba a través de la oración y los ayunos, prácticas que ella consideraba esenciales para guiar a su pueblo. Su vida espiritual era un ejemplo a seguir para todos los que la rodeaban.

Además de su vida religiosa, Santa Margarita mostró una gran generosidad hacia los pobres, lo que la convirtió en un modelo de caridad y compasión. Su ejemplo como esposa, madre y reina dejó una huella perdurable en la historia de Escocia y su legado sigue siendo recordado y venerado hasta el día de hoy.

Todos los santos que se celebran el domingo, 16 de noviembre de 2025

El 16 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de San Roque González y sus compañeros, quienes vivieron en el siglo XVII. Estos santos son reconocidos por su labor misionera y su dedicación a la evangelización en América del Sur, dejando un legado de fe y compromiso con la comunidad.Además, se conmemora a San Fidencio, obispo y a San Otmaro de Suiza, ambos figuras importantes en la historia de la Iglesia. San Fidencio es recordado por su liderazgo espiritual, mientras que San Otmaro, del siglo VIII, es conocido por su contribución al monacato y la vida religiosa en Suiza.La celebración también incluye a Santa Inés de Asis, Santa Lucía de Narni, San Edmundo Rich, el Beato Eduardo Osbaldeston, San Euquerio de Lyon, la Beata Lucia de Narni y el Beato Simeón de Cava. Cada uno de estos santos y beatos ha dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia, siendo recordados por su fe y virtudes en diferentes épocas y lugares.

La oración para Santa Margarita de Escocia:

Santa Margarita, ruega por nosotros.

