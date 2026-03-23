Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este martes, 24 de marzo de 2026 a Santa Catalina de Suecia y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. Santa Catalina de Suecia fue una figura destacada en la historia religiosa, conocida por ser la hija de santa Brígida. A pesar de haber sido casada contra su voluntad, logró mantener su virginidad, lo que refleja su fuerte compromiso con la fe y su deseo de vivir una vida piadosa. Su vida estuvo marcada por la devoción y la resistencia a las presiones sociales de su tiempo. Tras la muerte de su esposo, Catalina se dedicó plenamente a la vida religiosa. Se convirtió en peregrina, viajando a lugares sagrados como Roma y Tierra Santa, lo que demuestra su profundo anhelo espiritual y su búsqueda de una conexión más cercana con Dios. Estos viajes no solo enriquecieron su vida, sino que también fortalecieron su fe. Uno de los actos más significativos de Santa Catalina fue el traslado de los restos de su madre, santa Brígida, a Suecia. Este gesto no solo honró la memoria de su madre, sino que también consolidó su legado en el monasterio de Vástena, donde Catalina tomó el hábito monástico y continuó su vida de servicio y devoción a la comunidad religiosa. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de esta santa es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 24 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Diego José de Cádiz, quien vivió en el siglo XIX. Este religioso es conocido por su dedicación a la educación y su labor pastoral, dejando un legado de fe y compromiso social en su época. Asimismo, se conmemora al Beato Juan del Báculo, un destacado religioso del siglo XIII, cuya vida estuvo marcada por la búsqueda de la paz y la unidad en la comunidad cristiana. Su ejemplo de humildad y servicio sigue inspirando a muchos fieles en la actualidad. Entre los santos que se celebran también se encuentra San Maccartemio, del siglo V y la Beata María Karlowska, del siglo XX, así como San Secúndulo de Mauritania. Cada uno de ellos representa un modelo de virtudes cristianas y su festividad es una oportunidad para que los creyentes reflexionen sobre su legado espiritual.