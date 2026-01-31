Este domingo, 1 de febrero de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Brígida de Irlanda, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,Santa Brígida de Irlanda fue una abadesa que fundó uno de los primeros monasterios de la isla y continuó la evangelización de san Patricio.

Santoral del día | Santa Brígida de Irlanda (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Brígida de Irlanda?

Santa Brígida de Irlanda fue una figura clave en la historia del cristianismo en la isla. Nacida en Kildare, se destacó como abadesa y líder espiritual, fundando uno de los primeros monasterios en Irlanda. Su labor fue fundamental para establecer comunidades religiosas que promovieron la fe cristiana en la región.

Además de su papel como fundadora de monasterios, Santa Brígida continuó el trabajo de evangelización que había comenzado san Patricio, el patrón de Irlanda. Su dedicación a la fe y su compromiso con la comunidad la convirtieron en una figura venerada y respetada en la historia irlandesa.

La influencia de Santa Brígida se extiende más allá de su vida, ya que su legado perdura en la tradición cristiana irlandesa. Su festividad se celebra el 1 de febrero y es considerada una de las santas más importantes del país, simbolizando la fortaleza y la espiritualidad de las mujeres en la historia de Irlanda.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de esta santa es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el domingo, 1 de febrero de 2026

El 1 de febrero de 2026 se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando la figura de San Pablo de Saint-Paul-Trois-Châteaux, un mártir del siglo IV. Su vida y legado continúan inspirando a muchos fieles en la actualidad, recordando la importancia de la fe en tiempos de adversidad.Entre los santos que se conmemoran también se encuentra San Enrique Morse, un religioso del siglo XVII, conocido por su dedicación y servicio a la comunidad. Además, Santa Viridiana, del siglo XIII, es recordada por su vida de piedad y caridad, siendo un ejemplo para los creyentes.La lista de santos incluye a figuras como el Beato Reginaldo de Orleans y San Urso, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Este día también se honra a San Severo, obispo de Rávena y a San Agripano, mártir del siglo VII, entre otros, resaltando la diversidad de vidas dedicadas al servicio divino.

La oración para Santa Brígida de Irlanda:

Oh Santa Brígida, madre y abogada, intercede por nosotros ante el Señor. Amén.