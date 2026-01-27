Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Ángela de Mérici que se recuerda cada 27 de enero.

Santoral del día | Santa Ángela de Mérici (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Ángela de Mérici?

Santa Ángela de Mérici nació en 1474 en Italia y es conocida por ser la fundadora de la primera comunidad religiosa femenina dedicada a la educación de niñas. Desde muy joven, enfrentó la adversidad al quedar huérfana, lo que la llevó a buscar un camino de fe y servicio. Se convirtió en Terciaria Franciscana, lo que marcó el inicio de su compromiso con la espiritualidad y la educación.

En 1535, Ángela fundó la Comunidad de Hermanas Ursulinas, una organización que se dedicó a la enseñanza y formación de jóvenes. Su labor se extendió rápidamente, alcanzando diversas regiones y dejando un impacto duradero en la educación de las mujeres. Su enfoque innovador y su dedicación a la causa educativa la convirtieron en una figura destacada de su tiempo.

La influencia de Santa Ángela de Mérici fue tal que, a lo largo de los años, fue reconocida como una gran líder entre las mujeres. Su legado perdura en la actualidad y en 1807 fue canonizada, lo que subraya la importancia de su vida y obra en la historia de la educación y la espiritualidad femenina.

Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a esta santa es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el martes, 27 de enero de 2026

El 27 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de Santa Devota, quien vivió en el siglo III. Esta santa es conocida por su devoción y martirio, siendo un símbolo de fe para muchos creyentes. Su celebración es un momento de reflexión y homenaje a su legado espiritual.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Gilduino de Dol, del siglo XI, reconocido por su vida de austeridad y dedicación a la comunidad. Su ejemplo de servicio y humildad sigue inspirando a los fieles en la actualidad. Además, se recuerda al Beato Jorge Matulaitis, del siglo XX, quien trabajó incansablemente por la educación y la espiritualidad de su tiempo.También se celebran a San Juan María el Muzeo, del siglo XIX y a San Julián de Sora y San Julián de Cenomanum, ambos del siglo II e III respectivamente. Estos santos representan diferentes épocas y contextos, pero todos comparten un compromiso con la fe y el servicio a los demás, lo que los convierte en figuras relevantes en el calendario litúrgico.

La oración para Santa Ángela de Mérici:

Santa Ángela de Mérici, ruega por nosotros.