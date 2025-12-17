Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personas beatificada por el Papa, como a Santa Adela que se recuerda cada 16 de diciembre.

Santoral del día | Santa Adela (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Adela?

Santa Adela nació en el año 931 en la península Itálica y se convirtió en emperatriz al casarse con el rey Lotario. A una edad temprana, quedó viuda con solo dieciocho años y, tras un segundo matrimonio también real, enfrentó la cárcel y el destierro. Su vida estuvo marcada por desafíos y sufrimientos que la moldearon como figura histórica y espiritual.

Como regente emperatriz, Adela retomó funciones de mando durante el reinado de Otón III. A lo largo de su vida, demostró un profundo compromiso con el bienestar de su pueblo, dedicándose a hacer el bien y a ayudar a los necesitados. Consideraba el poder como una carga y un servicio, lo que la llevó a actuar con justicia y compasión, sin rencor hacia quienes la habían injuriado en el pasado.

Santa Adela se destacó por su esmero en las tareas de gobierno, así como por su vida de oración y mortificación, buscando expiar los pecados de su pueblo. Su legado perdura hasta su muerte en el año 999, a las puertas del segundo milenio, dejando una huella de piedad y servicio en la historia.

Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a esta santa es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el martes, 16 de diciembre de 2025

El 16 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Clemente Marchisio, conocido por su labor en el siglo XX. También se recordará al Beato Felipe Siphnog Onphitak, quien dedicó su vida al servicio de los demás en el mismo siglo, así como al Beato Honorato de Biala Podlaska Kazminsky, un ejemplo de fe y dedicación.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Macario de Collesano, un venerado santo del siglo XI y la Beata María de los Ángeles (Mariana) Fontanella, quien vivió en el siglo XVIII. Además, se rendirá homenaje al Beato Sebastián de Madiis, un santo del siglo XV y a San Beano, cuya vida ha inspirado a muchos a lo largo de los años.La celebración también incluye a San Adón y San Everardo, ambos del siglo IX, así como a San Azarías mártir y a las Santas Vírgenes mártires de África, que datan del siglo V. Esta fecha se convierte en una oportunidad para que los fieles reflexionen sobre la vida y el legado de estos santos y beatos, quienes han dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia.

La oración para Santa Adela:

Oración a Santa Adela: "Santa Adela, intercede por nosotros y ayúdanos a vivir en la fe y en el amor."