Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este lunes, 26 de enero de 2026 a San Timoteo y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Timoteo (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Timoteo?

San Timoteo fue un destacado obispo y discípulo del apóstol san Pablo, quien lo acompañó en su ministerio y lo apoyó en la difusión del cristianismo. Timoteo es conocido por su papel en la Iglesia de Éfeso, donde ejerció su liderazgo y guió a la comunidad de fieles en su crecimiento espiritual y moral. Su cercanía con san Pablo le permitió recibir enseñanzas y consejos que marcaron su labor pastoral.

Las cartas que san Pablo dirigió a Timoteo son fundamentales para entender su misión y las responsabilidades de un pastor. En estos escritos, el apóstol ofrece sabias advertencias y orientaciones sobre la formación de los fieles, enfatizando la importancia de la doctrina y la conducta en la vida cristiana. Estas epístolas son consideradas parte del Nuevo Testamento y son una fuente valiosa de enseñanza para los líderes de la Iglesia.

San Timoteo, junto a Tito, es recordado en la memoria de los santos, destacando su dedicación y servicio en la Iglesia primitiva. Su legado perdura a través de los siglos, inspirando a generaciones de pastores y creyentes a seguir su ejemplo de fe y compromiso con la comunidad cristiana.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el lunes, 26 de enero de 2026

El 26 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Teógenes, mártir del siglo III. Este santo es recordado por su valentía y fe inquebrantable en tiempos de persecución, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para los creyentes.Además, se conmemora a la Beata María de la Dive, quien vivió en el siglo XVIII. Su vida de servicio y dedicación a los más necesitados la ha llevado a ser reconocida por la Iglesia, inspirando a muchos a seguir su ejemplo de caridad y compasión.Por último, el día también honra al Beato Miguel Kozal, del siglo XX y a San Agustín Erlandsön, del siglo XII. Ambos santos han dejado un legado significativo en la historia de la fe y su celebración en esta fecha invita a los fieles a reflexionar sobre sus enseñanzas y el impacto de sus vidas en la comunidad cristiana.

La oración para San Timoteo:

San Timoteo, ruega por nosotros.