Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.
A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Sebastián que se recuerda cada 20 de enero.
¿Quién fue San Sebastián?
San Sebastián fue un soldado del Imperio Romano conocido por su firme fe cristiana. A pesar de ser parte del ejército del emperador, eligió servir a Cristo por encima de su lealtad militar. Esta decisión lo llevó a convertirse en un símbolo de resistencia y devoción religiosa.
Su martirio ocurrió en Roma, donde fue condenado a ser acribillado a flechas. Sin embargo, sorprendentemente, logró sobrevivir a este brutal castigo, lo que fortaleció su testimonio de fe ante los demás. Su valentía y determinación lo convirtieron en un ejemplo para los cristianos de su tiempo.
Finalmente, al regresar para dar testimonio de su fe, San Sebastián fue azotado hasta la muerte. Su sacrificio y su inquebrantable creencia en Cristo lo han convertido en un santo venerado en la tradición cristiana, simbolizando la lucha por la fe y la resistencia ante la persecución.
Para las personas que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.
Todos los santos que se celebran el martes, 20 de enero de 2026
El 20 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Benito Ricasoli, quien vivió en el siglo XII. Su vida y obra han sido un ejemplo de fe y dedicación, inspirando a muchos a seguir su camino espiritual. Entre los santos conmemorados se encuentra San Enrique, obispo y mártir del siglo XII, conocido por su compromiso con la evangelización y su sacrificio por la fe. También se recordará a San Esteban Min Kuk-ka, un mártir del siglo XIX, cuya valentía y testimonio de fe han dejado una huella perdurable en la historia de la Iglesia.Además, se celebrarán otros santos como San Eutimio Abad del siglo V y San Neófito de Nicea del siglo IV, así como beatos del siglo XX como Cipriano Iwene Tansi y María Cristina de la Inmaculada Concepción. La diversidad de estos santos refleja la rica herencia espiritual de la Iglesia a lo largo de los siglos.