Este viernes, 27 de marzo de 2026, la Iglesia católica celebra a San Ruperto de Worms, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Ruperto de Worms fue un obispo que, a petición del duque Teodon, fundó una iglesia y un monasterio en Juvavum, difundiendo la fe cristiana en Baviera. San Ruperto de Worms fue un destacado obispo y figura clave en la difusión del cristianismo en Baviera durante el siglo VIII. Originario de la región de Worms, su labor misionera comenzó a instancias del duque Teodon, quien le solicitó que se trasladara a Baviera para establecer una comunidad cristiana. Al llegar a la antigua ciudad de Juvavum, que hoy conocemos como Salzburgo, San Ruperto se dedicó a la construcción de una iglesia y un monasterio. Su liderazgo no solo se limitó a la edificación de estas instituciones, sino que también asumió el rol de obispo y abad, guiando a la comunidad en su vida espiritual y organizativa. La labor de San Ruperto fue fundamental para la expansión de la fe cristiana en la región y su legado perdura hasta nuestros días. Su canonización y la veneración que recibe reflejan la importancia de su misión y su impacto en la historia religiosa de Baviera. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 27 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura de San Narsetes, mártir, quien es recordado por su valentía y fe inquebrantable en tiempos de persecución. Su vida y sacrificio son un ejemplo de devoción para los fieles, que lo veneran en este día especial. Además, se conmemoran a San Teoprepides y San Zanitas, cuyas historias de vida han inspirado a generaciones. San Teoprepides es conocido por su labor en la evangelización, mientras que San Zanitas es recordado por su dedicación a la comunidad y su compromiso con los más necesitados. La celebración también incluye a beatos como Francisco Faá di Bruno, Peregrino de Falerone y Panacea de'Muzzi, así como a San Juan de Licópolis y San Alejandro de Drizipara. Cada uno de ellos ha dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia y su memoria será honrada por los fieles en esta fecha. La devoción hacia estos santos refuerza la fe y la unidad de la comunidad católica.