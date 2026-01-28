Este jueves, 29 de enero de 2026, la Iglesia católica celebra a San Pedro Nolasco, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Pedro Nolasco fue un presbítero que fundó la orden de la Bienaventurada María de la Merced para la redención de cautivos.

Santoral del día | San Pedro Nolasco (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Pedro Nolasco?

San Pedro Nolasco fue un presbítero originario de Barcelona, España, conocido por su dedicación a la causa de la redención de los cautivos. Junto a san Ramón de Penyafort y el rey Jaime I de Aragón, se le atribuye la fundación de la orden de la Bienaventurada María de la Merced. Esta orden se estableció con el propósito de liberar a los cristianos que habían caído en manos de los infieles y sufrían bajo el yugo de la esclavitud.

La vida de San Pedro Nolasco estuvo marcada por un profundo compromiso con la paz y la justicia. Su labor incansable se centró en la búsqueda de la libertad para aquellos que eran prisioneros por su fe. A través de su trabajo, logró rescatar a numerosos cautivos, demostrando su valentía y su fe inquebrantable en la misión que se había propuesto.

La figura de San Pedro Nolasco es recordada no solo por su labor en la redención de los cautivos, sino también por su espíritu de sacrificio y su dedicación a los más necesitados. Su legado perdura en la orden de la Merced, que continúa trabajando en la defensa de la libertad y la dignidad humana, inspirándose en los principios que él estableció en su vida.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el jueves, 29 de enero de 2026

El 29 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la Beata Boleslava María Lament del siglo XX, conocida por su dedicación y servicio a los demás. Su vida es un ejemplo de fe y compromiso, inspirando a muchos en la actualidad.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentran San Constancio, obispo del siglo III y San Gildas, el Sabio, del siglo VI. Ambos son reconocidos por su labor pastoral y su contribución a la difusión del cristianismo en sus respectivas épocas, dejando un legado espiritual que perdura hasta nuestros días.Además, se recordarán a San Sulpicio Severo, San Serrano, San Papías Mártir, San Juventino y San Valerio, obispo de Tréveris, todos ellos figuras importantes en la historia de la Iglesia. Sus vidas y sacrificios son motivo de reflexión y celebración para los fieles en esta fecha significativa.

La oración para San Pedro Nolasco:

Oh San Pedro Nolasco, tú que con gran amor y dedicación fundaste la Orden de la Merced para la redención de los cautivos, intercede por nosotros ante Dios y ayúdanos a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Amén.